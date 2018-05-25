ما الخطط التي يملكها ريال مدريد لعزل محمد صلاح؟

مازن الريس

مع بدء العد التنازلي لانطلاق مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا ينتظر معظم متابعي كرة القدم ما سيقدمه المصري محمد صلاح عقب مستواه المبهر هذا الموسم.

ودخل محمد صلاح بقوة في الترشيحات لمزاحمة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل لاعب في العالم، لكن مباراة ريال مدريد وليفربول قد تلعب دوراً مفصلياً في زيادة أسهم هداف الدوري الممتاز إعلامياً.







ولحق دي فرانشيسكو مدرب روما ببيب غوارديولا وكتيبته في مانشستر سيتي في عدم إيجاد حلّ ناجع لسرعة ومهارة صلاح الذي يعتبر أهم أسباب وجود ليفربول في نهائي أبطال أوروبا إلا أنّ الوضع مختلف جداً مع ريال مدريد وزيدان نظراً لامتلاكه عناصر أكثر جودة وخبرة.

ويملك زيدان العديد من المفاتيح التي أثبتت فاعليتها في دوري أبطال أوروبا ويمكنه على الورق إيقاف صلاح وتجاوز ليفربول، خاصة وأنّ الفرنسي يميل للعودة إلى الخلف أحياناً ويتجنب الوقوع بأخطاء الاندفاع غير المحسوب للأمام مثلما حدث مع غوارديولا.

كاسيميرو ظل صلاح

الخيار الأول المطروح لتقييد ريال مدريد لصلاح يتمثّل في تكلفة البرازيلي كاسيميرو برقابته (رجل لرجل) والتغطية على اندفاع مواطنه مارسيلو للأمام مع ضرورة تقليل الأخير لانطلاقاته غير المحسوبة، وهنا قد يلجأ زيدان إلى توجيه لاعبه للتلاصق بصلاح والتضييق عليه لإخراجه ذهنياً من المباراة.

هذه الحالة قد تثبت فعاليتها بسبب نسب كاسيمرو العالية في التحديات الناجحة (79 ثاني أكثر لاعب وسط فوزاً بالتحديات) كما أنّه أكثر لاعب وسط في البطولة قطعاً للكرات (20)، عيب كاسيميرو الذي يعد أكثر لاعب نجاحاً في الانزلاقات بالبطولة (29) يتلخص في اندفاعه وسهولة تلقيه إنذاراً أصفراً.

أشلي يونغ سخر من صلاح عندما نجح بمراقبته في لقاء مانشستر يونايتد وليفربول قائلاً: "توقفوا عن سؤالي عنه هو ليس في جيبي"



مثلث إيقاف صلاح



العمل الجماعي هو الخيار الثاني والأكثر منطقية لإيقاف خطورة هداف ليفربول وهنا سيتم الاعتماد على مارسيلو وكاسيميرو والألماني كروس من خلال عزل صلاح عند استلامه الكرة ومنعه من إيصال تمريرة خطيرة في العمق لرفاقه من خلال تغطية مناطق التمرير أو الاختراق.

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ويقول اليوناني مانولاس لاعب روما الإيطالي: "العمل الجماعي طريقة ناجعة لإيقاف لاعبين بقدرات صلاح، في روما استطعنا إيقاف ميسي باستخدام العمل الجماعي ودون مراقبته (رجل لرجل)".

جناح هجومي بمهام دفاعية

يتوقف هذا الحل على التزام جناح ريال مدريد الهجومي بمهامه الدفاعية ورهانات زيدان على الأسماء التي يمتلكها، إشراك أسينسيو أو فاسكيز أمام مارسيلو هو الخيار الأفضل لتجربة إبقاء صلاح بجوار خط التماس ومنع ظهير ليفربول الأيمن من مساندته، وثبتت فاعلية هذه الطريقة من خلال تحركات أسينسيو في الشوط الثاني من لقاء بايرن وريال والتي كشفتها الخريطة الحرارية.

تزداد خطورة صلاح عند دخوله لمنطقة الجزاء أو العمق ولذلك قد يحاول ريال مدريد دفعه باتجاه خط التماس بتكليف الجناح الهجومي (إيسكو أو أسينسيو أو فاسكيز) مع مارسيلو بتقليص المساحات على صلاح، وهذا الخيار يبدو الأبعد بسبب قلة التزام إيسكو بمهام دفاعية واحتمال اللعب بتشكيلة 4 - 4 – 2 لكنه يبقى مطروحاً.

إيقاف محمد صلاح إن حدث (قد يعتمد فيه ريال مدريد على مزيج لفترات من الخيارات الثلاثة المذكورة) فهو لا يقلل من شأن الفرعون بأي شكل من الأشكال نظراً لتركيز ريال مدريد المتوقع عليه وعدم وجود عناصر مرعبة في ليفربول يمكنها مساعدته، لكن المسألة برمتها تتوقف على صلاح ومارسيلو ومدى استعدادهما ذهنياً وبدنياً لمباراة الموسم.