وكان يوفنتوس قريبا من التأهل الى الدور ثمن النهائي لو حافظ على هدف التقدم الذي سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسديدة على الطائر (65)، لكن اضاعته لفرص سهلة خاصة عبر خوان كودرادو مكن مانشستر يونايتد من معادلة الكفة من ركلة حرة رائعة نفذها الاسباني خوان ماتا (86).

وبلغت الاثارة اعلى درجاتها في الدقائق الاخيرة سيما عندما تقدم مانشستر يونايتد بهدف ثان سجله الكس ساندرو بالخطأ في مرمى فريقه (90).

وحافظ يوفنتوس على صدارة المجموعة برصيد 9 نقط بينما رفع مانشستر يونايتد رصيده الى 7 نقاط في مركز الوصيف متقدما بفارق نقطتين عن فالنسيا الثالث.

الاهداف وابرز احداث المباراة:

نهاية المباراة بتفوق مثير لمانشستر يونايتد على حساب مضيفه يوفنتوس 2-1.

هدف ثان لمانشستر يونايتد دق 90: مخالفة مباشرة من يونغ والكرة تسقط امام مجموعة من اللاعبين داخل منطقة جزاء يوفنتوس قبل ان يلمسها الكس سندرو ويضعها في مرمى فريقه بالخطأ.

هدف لمانشستر يونايتد دق 86: الاسباني خوان ماتا يؤجل تأهل يوفنتوس الى ثمن النهائي وبعد ان عادل النتيجة من كرة ثابتة غاية في الروعة استقرت على يمين الحارس البولندي تشيزني.

دق 74: خوان كوادرادو يضيع بغرابة فرصة مضاعفة النتيجة ليوفنتوس عندما تلقى تمريرة من رونالدو لكنه سدد فوق المرمى.

هدف ليوفنتوس دق 65: كريستيانو رونالدو يستلم تمريرة في العمق من ميراليم بيانيتش وعلى الطائر يسدد بقوة هزت شباك الحارس دي خيا.

دق 50: ديبالا كان على وشك تحقيق هدف جميل بعدما رواغ وصوب بيسراه كرة مقوسة لكن العارضة الافقية لمرمى الحارس دي خيا تلفظ تسديدته المتقنة.

دق 49: من على حافة منطقة الجزاء كاد الفرنسي انطوني مارسيال ان يهز شباك الحارس تشيزني لكن تصويبته مرت محاذية للمرمى.

-بداية الفترة الثانية لموقعة يوفنتوس ستاديوم بين فريق "السيدة العجوز "وضيفه فريق "الشياطين الحمر".

الحكم الروماني يعلن عن نهاية الفترة الاولى بين الفريقين 0-0.

دق 34: فرصة خطيرة ليوفنتوس: القائم الايمن للحارس دي خيا يحرم سامي خضيرة من افتتاح النتيجة لمصلحة يوفنتوس.

دق 31: ديبالا يقود هجمة مرتدة ويمرر الكرة الى سامي خضيرة والاخير صوب لكن الحارس دي خيا كان بالمرصاد.

دق 28: الشيلسي الكسيس سانشيز حاول اقتناص كرة في العمق مررها له ماتيتش لكن محاولته باءت بالفشل بعد ان ذهبت الكرة خارج المرمى.

دق 16: رونالدو يحاول التسديد من بعيد لكن الكرة مرت محاذية لمرمى الحارس الاسباني دافيد دي خيا.

دق 12: اول بطاقة صفراء لمانشستر يونايتدي حصل عليها الصربي نيامنيا ماتيتش.

دق 9: الاوروغواياني رودريغو بنتاكور يسدد بقوة لكن الكرة تصطدم بدفاع يوفنتوس.

الحكم الروماني أوفيديو هاتسيغان يطلق صافرة بداية الموقعة الكبيرة بين يوفنتوس وضيفه مانشستر يونايتد.

تشكيلتا الفريقين:

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