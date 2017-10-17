مانشستر سيتي يقتنص فوزاً هاماً من ضيفه نابولي

قطع مانشستر سيتي شوطاً كبيراً نحو التأهل إلى دور الـ16 بعد تخطيه ضيفه نابولي الإيطالي 2-1 في إطار الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السادسة ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورفع سيتي رصيده إلى 9 نقاط، مقابل 6 لشاخاتار دانيتسك الأوكراني الذي فاز على مضيفه فينورد روتردام الهولندي 2-1، فيما تجمد رصيد نابولي الذي لم يفز في إنكلترا أوروبيا عند 3 نقاط.

وقدم سيتي أداءً هجومياً خاطفاً مطلع المباراة، فافتتح التسجيل مبكراً بعد تمريرة في العمق إلى الإسباني دافيد سيلفا، لعبها عرضية فسددها كايل ووكر ليصدها الدفاع ثم تابعها رحيم سترلينغ بيسراه في الشباك في الدقيقة 9.

ومن عرضية متقنة للبلجيكي كيفن دي بروين، ضاعف المهاجم البرازيلي الشاب غابريال جيزوس النتيجة في الدقيقة 13، مسجلاً هدفه الخامس عشر في 22 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات.

وكاد دي بروين يرفع النتيجة إلى 3-صفر لكن تسديدته اليسارية الرائعة انفجرت في عارضة الحارس الإسباني بيبي رينا، وارتدت على بعد سنتيمترات قليلة من خط المرمى (25)، ثم أنقذ المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي الكرة عن خط المرمى في فرصة بالغة الخطورة في الدقيقة 28.

وخرج نابولي من منطقته في آخر 10 دقائق من الشوط الاول، فحصل على ركلة جزاء بعد دفع من ووكر على الإسباني راؤول ألبيول إثر كرة ثابتة، أهدرها البلجيكي دريس مرتنز أمام الحارس البرازيلي إيدرسون في الدقيقة 38.

وهذه المرة السادسة على التوالي ينجح حراس سيتي في صد ركلة جزاء في دوري ابطال أوروبا.

واستهل سيتي الشوط الثاني مستحوذاً على الكرة، لكن بعد فاصل من اللعب بالنار أمام منطقته خسر دفاعه الكرة لمرتنز، فمرر إلى القائد السلوفاكي ماريك هامسيك، إلا أن تسديدته أنقذها قلب الدفاع جون ستونز في الرمق الأخير إلى ركنية في الدقيقة 64.

وبعد مجهود فردي رائع للظهير الأيسر الجزائري فوزي غلام، تعرض للعرقلة من لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو، فاحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لنابولي سددها هذه المرة دياوارا (20 عاما)، اللاعب الأقل خبرة في فريقه، وكسر صمود حراس سيتي بركلات الجزاء في الدقيقة 73.

وفي المجموعة عينها، اقتنص شاختار 3 نقاط هامة خارج ملعبه بفوزه على فينورد 2-1 افتتح ستيفن بيرغويس التسجيل لفينورد في الدقيقة 8، قبل أن يعادل لشاختار سريعاً البرازيلي برنارد في الدقيقة 24، ثم يمنحه هدف الفوز في الشوط الثاني في الدقيقة 54، فمني بطل هولندا بخسارته الثالثة على التوالي.