ماذا قال مدرب محمد صلاح السابق عن نجم ليفربول؟

طفولة محمد صلاح كانت الشغل الشاغل لعشاق النجم العربي الذي تصدر عناوين الصحف هذا العام بعدما خطف الأضواء في الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ولم تكن طفولة محمد صلاح هداف الدوري الممتاز عادية على الإطلاق إذ عانى كثيراً قبل الوصول لما وصل إليه الأمر الذي أثار إعجاب الجماهير والمحللين في جميع أنحاء العالم.

ويقول حمدي نوح أحد مدربي محمد صلاح في البدايات: "أرى بأنه أصبح سفيراً لمصر، العالم كله يتكلم عنه".

ولم يخف مدرب صلاح ما قاله في الصغر لمتصدر قائمة المرشحين للفوز بالحذاء الذهبي: "قلت له قد تصل إلى أعلى مستوى، لاعب كرة القدم عندما يصبح مشهوراً فهذا سيسعد عائلته والأصدقاء والجميع".

وبرز اسم محمد صلاح كثيراً هذا الموسم وباتت جماهير ليفربول تؤلف الأغاني الخاصة باللاعب المنتقل من روما الإيطالي هذا الموسم، كما تتحدث الصحف العالمية يومياً عن إمكانية مغادرته إلى برشلونة أو ريال مدريد الإسبانيين.

وقاد محمد صلاح منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم وتأمل الجماهير المصرية والعربية متابعة تألقه للوصول ببلاده إلى الدور الثاني على الأقل.