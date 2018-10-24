محمد صلاح قاد ليفربول لتحقيق فوز ساحق على ضيفه النجم الأحمر الصربي بأربعة أهداف دون رد في إطار الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة، والتي شهدت أيضاً تعادلاً مثيراً بين باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه نابولي بهدفين لكل منهما.

وصب تعادل سان جيرمان ونابولي في مصلحة ليفربول الذي ارتقى لصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد تحقيقه لانتصارين وتلقيه هزيمة واحدة وسجل الفريق 7 أهداف ودخل مرماه ثلاثة، فيما حل نابولي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط من تعادلين وفوز، وجاء باريس سان جيرمان في المركز الثالث برصيد 4 نقاط..

واستعاد محمد صلاح خطورته التهديفية بعد أن غاب تماماً عن التسجيل في المرحلتين الماضيتين بإحرازه الهدفين الثاني والثالث في المباراة.



أهداف المباراة

الدقيقة 80 - ليفربول يزيد غلته من الأهداف بعد أن أحرز له ساديو ماني الهدف الرابع.

الدقيقة 51 - محمد صلاح يواصل التألق ويحرز الهدف الثالث لليفربول من ركلة جزاء.

الدقيقة 45 - محمد صلاح يحرز ثاني أهداف ليفربول، نجم مصر استغل تمريرة حاسمة رائعة من السويسري شاكيري داخل منطقة الجزاء وسدد في المرمى بكل سهولة محرزاً الهدف الثاني.

الدقيقة 20 - فيرمينو يحرز الهدف الأول لليفربول، شاكيري مرر للظهير الأيسر روبرتسون الذي لعبها عرضية أرضية إلى فيرمينو فمر الأخير من مدافع النجم الأحمر بمهارة ثم سددها في المرمى محرزاً أول أهداف اللقاء.

انطلاق المباراة

تشكيلة الفريقين وخطة اللعب