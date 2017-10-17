انتفض فريق ليفربول الإنكليزي واستعاد ذكريات نتائجه الكبرى في دوري أبطال أوروبا، عندما حقق أول فوز له في دور المجموعات من البطولة بتغلبه على مضيفه فريق ماريبور السلوفيني بسبعة أهداف دون رد مساء الثلاثاء، في إطار الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة، التي شهدت أيضاً مفاجأة من العيار الثقيل بانهيار إشبيلية الإسباني على أرضه ووسط جماهيره وخسارته من سبارتاك موسكو الروسي بخمسة أهداف مقابل هدف.

في المباراة الأولى والتي أقيمت على ملعب لجودسكي فرت في مدينة ماريبور، بدأ الفريق الإنكليزي المواجهة بقوة باحثاً عن تحقيق فوزه الأول بعد تعادله في أول مباراتين له في المجموعة أمام ضيفه إشبيلية (2-2) وخارج ملعبه مع سبارتاك (1-1)، وتمكن رجال المدرب الألماني يورغن كلوب من تحقيق هدفهم سريعاً، حيث افتتح البرازيلي روبرتو فيرمينو التسجيل للفريق الإنكليزي في الدقيقة الرابعة ثم أضاف فيليبي كوتينيو الهدف الثاني في الدقيقة 13، قبل أن يواصل المصري محمد صلاح تألقه ونجاعته التهديفية بتسجيله هدفين في الدقيقتين 19 و40 على التوالي، فانتهى الشوط الأول بتقدم "الريدز" بأربعة أهداف دون رد.

وواصل الضيوف حملاتهم الهجومية المتكررة على مرمى ماريبور في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل فيرمينو للهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 54، قبل أن يتمكن البديل أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب آرسنال السابق من إحراز الهدف السادس في الدقيقة 86، ومع الانهيار التام لماريبور لم يجد المدافع الشاب ترينت ألكسندر أرنولد (19 عاماً) أي صعوبة في إحراز الهدف السابع في الدقيقة الأخيرة.

سبارتاك يُفجر المفاجأة في الأندلس

وفي إسبانيا سقط الفريق الأندلسي إشبيلية بعنف عندما تلقى هزيمة مذلة من سبارتاك موسكو الروسي (1-5)، في مواجهة مثيرة انتهى شوطها الأول بالتعادل (1-1) حيث افتتح كوينسي بروميس التسجيل لسبارتاك في الدقيقة 18 قبل أن يدرك سيمون كاير التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني انهار تماماً إشبيلية خامس الدوري الإسباني حالياً، إذ تلقت شباكه أربعة أهداف تناوب على تسجيلها كل من لورينزو ميلغاريغو في الدقيقة 58 ودينيس غلوشاكوف في الدقيقة 67 ولويس أدريانو في الدقيقة 74، وأخيراً كوينسي بروميس في الدقيقة 90.

بذلك اعتلى ليفربول صدارة المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف أمام سبارتاك فيما تراجع إشبيلية للمركز الثالث برصيد 4 نقاط مقابل نقطة واحدة لماريبور صاحب المركز الرابع.



