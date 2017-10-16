ليفربول يحط في سلوفينيا وعينه على الصدارة

وقدم أبناء المدرب الألماني يورغن كلوب أداءً جيداً في ديربي شمال، إنكلترا لكنهم لم ينجحوا في هز شباك الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، لذا فهم يأملون بفوز سهل يتخطون فيه خيبة التعادل المحلي على أرضهم.

وتبدو صفوف الريدز شبه مكتملة مع غياب السنغالي ساديو مانيه وآدم لالانا للإصابة، لكن كلوب من غير المحتمل أن يترك الفرصة لأصحاب الأرض فمن المتوقع البداية بمحمد صلاح و روبرتو فيرمينو وكوتينيو، أو باثنين منهما على الأقل، كأساسيين.

وهذا أول لقاء تنافسي بين الناديين، غير أن ماريبور لم يفز سوى مرة واحدة فقط في 8 مباريات لعبها أمام فرق إنكليزية في جميع المنافسات (تعادل 2 خسر 5)، ولم يحافظ على نظافة شباكه في أي منها.

ويحتل صدارة المجموعة إشبيلية الإسباني بـ4 نقاط والذي يستعد إلى سفر شاق نحو روسيا لملاقاة سبارتاك موسكو الثالث بنقطتين.

أما ليفربول الثاني بنقطتين أيضاً فيأمل باقتناص الصدارة من خلال فوز متوقع على ماريبور وتعثر للفريق الأندلسي.

وفيما يلي بعض من الأرقام الممهدة للقاء ماريبور وليفربول:

- فاز ماريبور مرة واحدة فقط في 14 مباراة لعبها في مرحلة مجموعات دوري الأبطال (تعادل 5 خسر 8) – لم يسجل أكثر من هدف واحد في أي من تلك المباريات.

- لم يفز ماريبور على أرضه في مرحلة مجموعات دوري الأبطال (ت 3 خ 4).

- هذه ثالث مشاركة لماريبور في دوري الأبطال – لم يتجاوز مرحلة المجموعات من قبل.

- هذه هي المشاركة العاشرة لليفربول في دوري الأبطال وثاني حضور له في مرحلة المجموعات في آخر 8 مواسم – لم يصل إلى المراحل الاقصائية منذ 2008-2009.

- فشل ليفربول في الفوز في آخر 7 مباريات لعبها في دوري الأبطال (ت 4 خ 3) – أسوأ سلسلة له في المنافسة – فشل في المحافظة على نظافة شباكه في آخر 9 مباريات.

- فاز ليفربول مرة واحدة فقط في آخر 8 مباريات لعبها خارج أرضه في دوري الأبطال (تعادل 4 خسر 3).

- جميع أهداف ليفربول الثلاثة في دوري الأبطال هذا الموسم سُجلت خلال الأشواط الأولى.

- تلقى ليفربول 3 أهداف من 4 تسديدات على المرمى فقط هذا الموسم في دوري الأبطال.