ليفربول – مانشستر سيتي: مواجهة خاصة بين كلوب وبيب

وستكون مباراة ذهاب ربع النهائي الأربعاء على ملعب "الحمر"، ذروة المواجهات بين مدربين يعرفان بعضهما البعض جيداً، إذ يتواجهان في إنكلترا، وقبلها في ألمانيا، عندما كان كلوب مدرباً لبوروسيا دورتموند، وغوارديولا مدرباً لبايرن ميونيخ. والأهم في موقعة أنفيلد، ستكون المواجهة بين فلسفتين كرويتين، وفرصة لسيتي للثأر من ليفربول، الفريق الذي كبده خسارته الوحيدة في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم.



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ويؤسس غوارديولا وكلوب، كل بأسلوبه، لفريق شاب يقدم كرة هجومية لافتة، ويبدو كلاهما قادراً على إثبات حضوره أوروبياً في السنوات المقبلة. وفي انتظار قيادة المدربين فريقيهما للألقاب القارية، لا يتوانى كل منهما عن إرسال إشارات الإطراء للآخر وإبداء الاحترام المتبادل.

لكن على أرض الملعب، يبدو التباين بين أسلوبي المدربين: فكلوب من أنصار الكرة السريعة والضغط العالي على الخصم، بينما يعتمد غوارديولا على أسلوب "تيكي تاكا" الذي تميز به مع برشلونة، والقائم على صناعة الهجمات بناء على تمريرات قصيرة متقنة ومتكررة، كمفتاح لبلوغ المرمى.

وبحسب الألماني، فإن الفرق التي يشرف عليها الإسباني "تكون دائماً في موقع جيد. لديه دائماً فرق جيدة وتتخذ قرارات ممتازة. في برشلونة، كان هناك تشافي (هرنانديز) و(اندريس) انييستا و(سيرجيو) بوسكيتس و(الأرجنتيني) ليونيل ميسي وغيرهم... ومع بايرن ميونيخ، كان هناك لاعبون رائعون. الآن (مع سيتي)، يتواجد (الالماني ايلكاي) غوندوغان و(الإسباني دافيد) سيلفا و(الأرجنتيني سيرخيو) أغويرو، هناك (الألماني لوروا) سانيه و(رحيم) سترلينغ، و(البرازيلي) غابريال جيزوس: إنهم استثنائيون".

لا يمكن إيقافهم



وبحسب كلوب، فإن "التموضع مهم، لكنه ليس السحر بحد ذاته. بيد أنه عندما يكون اللاعبون في موقف جيد، يتحركون على مدى أجزاء الثانية ليكونوا متواجدين في أي مكان وتحت الطلب".

من جانبه، يرغب غوارديولا بتقييم لاعبي فريق "الحمر" بنفس الطريقة. بالنسبة إليه "لا يمكن إيقاف" لاعبين من أمثال المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

يضيف المدرب الذي أحرز 22 لقباً مع برشلونة وبايرن ميونيخ، "الطريقة التي يلعب بها ليفربول، معقدة جداً بالنسبة إلينا. إننا نعرف ذلك. إنهم سريعون جداً وجيدون في آن معاً"، مشيداً بالنزعة الهجومية لكلوب الذي يرى فيه "أفضل مدرب في العالم بالنسبة إلى المتفرجين والمشاهدين".



مواجهة واعدة

كانت مواجهتا الموسم الحالي بين الفريقين في الدوري الانكليزي جذابتين للغاية. في أيلول/سبتمبر 2017، سحق سيتي ليفربول بخماسية نظيفة، علماً أن الأخير لعب لفترة طويلة بعشرة لاعبين بعد طرد مانيه في الدقيقة 37. وفي كانون الثاني/يناير 2018، ثأر ليفربول وفاز 4-3.

وبحسب كلوب "ليس هناك فارق كبير. دائماً ما تكون لجوسيب فرق أفضل مني. يمكن ان نرى ذلك بوضوح مع مانشستر سيتي" حالياً.

يضيف "كانت الأمور واضحة جداً في السابق، وهم الآن مرشحون. في بعض الأوقات، نلعب بنفس مستواهم، لكنهم أكثر ثباتاً منا وهذا ما جعلهم يتصدرون الترتيب"، مضيفاً "لكن في هذه المباراة، كل هذه الأمور لا تفيد في شيء وليس لها أي علاقة. لدينا فرصتنا رغم صعوبة المهمة".

وبحسب كلوب "اذا طلب مني حضور مباراة واحدة في دوري الأبطال، ستكون هذه المباراة بالذات. فيها تكتيك كبير لكن فيها أيضاً حماسة".

