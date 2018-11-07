حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزاً منطقياً على ضيفه آيك أثينا اليوناني بهدفين دون رد لحساب الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الخامسة ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين بايرن بالفضل في فوزه ليلة الأربعاء إلى مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدفي العملاق البافاري في الدقيقتين 31 و71 على التوالي.

وحل بايرن في صدارة المجموعة الخامسة منفرداً برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين أمام أياكس أمستردام الهولندي الذي واصل مسيرته الجيدة في البطولة وانتزع تعادلاً هاماً خارج ملعبه من بنفيكا البرتغالي (1-1) وتقدم جوناس جونالفيز بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 29 فيما أدرك دوشان تاديتش التعادل لأياكس في الدقيقة 61.

وتوقف رصيد بنفيكا عند 4 نقاط في المركز الثالث فيما قبع آيك في المركز الأخير دون أي رصيد من النقاط.