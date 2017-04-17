ليستر سيتي- أتلتيكو مدريد: البت في مشاركة مورغان الثلاثاء

ويأمل حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز عودة قائد الفريق بعد الإصابة في أعصاب الظهر التي غيبته أكثر من شهر عن الثعالب.

وبدا لاعبو ليستر في معنويات عالية قبل لقاء فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

الفريق الإنكليزي الذي تحسّنت نتائجه كثيراً بعد رحيل مدربه الإيطالي رانييري، يحتاج لتغيير الصورة القاتمة التي ظهر بها ذهاباً، إذ لم يسدد أي كرة على المرمى في مباراة الذهاب في الكالديرون.

ولم يخسر ليستر على أرضه في جميع مبارياته الأربع التي خاضها على أرضه في دوري أبطال أوروبا (سجل 6 وتلقى 1).

ويعوّل ليستر على نجمه الجزائري رياض محرز الذي ساهم في إحراز 6 من أهداف ليستر سيتي العشرة في دوري الأبطال هذا الموسم (سجل 4 صنع 2).

يذكر أن لقاء الثلاثاء سيكون السادس لليستر سيتي في المنافسات الأوروبية أمام أتليتيكو مدريد (6 من 18).