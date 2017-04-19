كسر في القدم ينهي موسم نوير مع بايرن ميونيخ

وبحسب ما جاء في الموقع الرسمي للنادي الألماني، أصيب نوير البالغ عمره 31 عاماً خلال الوقت الإضافي أثناء عملية الهدف الثالث لكريستيانو رونالدو ليخسر بايرن 6-3 في مجموع المباراتين ويودّع المسابقة.

وأكد كارل هاينتس رومينيغه، رئيس النادي البافاري، أنّ حارس الـ"ناسيونال مانشافت" سيركن للراحة لفترة لن تقل عن 8 أسابيع، وهو ما يعني عملياً غيابه عما تبقى من منافسات الموسم الحالي.

وسيخوض بايرن سبع مباريات على الأكثر حتى نهاية الموسم الجاري وذلك إذا تفوّق على غريمه بوروسيا دورتموند في قبل نهائي كأس ألمانيا.

وستطرح إصابة نوير في هذا الوقت سؤالاً محورياً يتعلق بمدى إمكانية لحاقه بركب المنتخب الألماني المشارك في كأس القارات المقرر إقامتها في روسيا في الفترة الممتدة ما بين 17 يونيو/حزيران و2 يوليو/تموز المقبل.