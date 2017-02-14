فوز ضئيل لبنفيكا يمهد لمعركة منتظرة في دورتموند

وسجل اليوناني كوستاس ميتروغلو (48) هدف المباراة الوحيد.

وأضاع الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ ركلة جزاء لدورتموند في الدقيقة 58 بعد أن تصدى لها حارس بنفيكا البرازيلي إدرسون.

وتقام مباراة الإياب في الثامن من الشهر المقبل على ملعب دورتموند.

تفاصيل من اللقاء:

وبدا بنفيكا الطرف الأفضل في بداية اللقاء لكن دورتموند دخل سريعاً في أجوائها وكان قريباً من افتتاح التسجيل منذ الدقيقة 10 عبر أوباميانغ الذي انفرد بالحارس إلا أنه أطاح بالكرة فوق العارضة.

ثم حصل الفريق الألماني على فرصة أخرى في الدقيقة 23 عندما سقطت الكرة أمام الفرنسي عثمان دمبيلي الذي كان في وضع مثالي للتسجيل من مسافة قريبة لكن المدافع السويدي فيكتور لينديلوف تدخل في الوقت المناسب لتحويل الكرة الى ركنية.

وواصل دورتموند إهدار الفرص وهذه المرة عندما توغل البرتغالي رافايل غيريرو في الجهة اليسرى ثم استفاد من خطأ فادح للاعب الصربي ليوبومير فييسا ليلعب الكرة عرضية إلا أنها مرت من أمام باب المرمى وأوباميانغ وواصلت طريقها دون أن تجد من يتابعها في الشباك (38).

ودفع دورتموند ثمن هذه الفرص الضائعة لأن بنفيكا افتتح التسجيل في بداية الشوط الثاني إثر ركنية نفذها لويس ميغيل الفونسو "بيتزي" من الجهة اليمنى فوصلت إلى القائد البرازيلي المخضرم لويزاو الذي حولها برأسه لتصل إلى اليوناني كوستاس ميتروغلو الذي سيطر عليها بشيء من الحظ أمام الحارس الحارس السويسري رومان بوركي ثم سددها في الشباك (48).

وحصل أوباميانغ على فرصة ذهبية لإدراك التعادل عندما وجد نفسه وحيداً أمام الحارس إثر تمريرة طولية من الإسباني مارك بارتا إلا أن الهداف الغابوني أطاح بالكرة مجدداً فوق العارضة (53).

ثم توالت الفرص أمام الفريق الألماني الذي اصطدم بتألق الحارس البرازيلي إدرسون موراييش لاسيما في الدقيقة 58 عندما صد ركلة جزاء تسبب بها فييسا بعدما لمس الكرة بيده داخل المنطقة، ونفذها السيء الحظ أوباميانغ في منتصف المرمى.

ثم عرف بنفيكا كيف يتعامل مع المباراة والمحافظة على تقدمه بمساعدة حارسه المتألق الذي وقف مجدداً في وجه دورتموند بعدما صد كرة صاروخية من البولندي لوكاس بيشيك (84).