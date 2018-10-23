وبقي فالنسيا بلا فوز بعد سقوطه في الجولة الأولى أمام يوفنتوس في عقر داره صفر-2، قبل أن يعود بنقطة من مانشستر يونايتد بتعادله سلبا معه، علما بأن الفريقين الإنكليزي والإيطالي يلتقيان في ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر مساء الثلاثاء أيضا.

وافتتح المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي المعار من تشيلسي الإنكليزي التسجيل لفالنسيا بعدما راوغ الحارس ماركو فولفلي وسجل في الشباك الخالية (26). ورد الفريق السويسري الذي يخوض مبارياته على أرضية من العشب الاصطناعي، من ركلة جزاء انبرى لها مهاجمه الفرنسي غيوم هوارو (55).

وكان هذا الهدف الأول لفريقه في المسابقة التي يشارك فيها للمرة الأولى، ومنحه من خلاله أول نقطة أيضا بعد خسارته في الجولة الأولى أمام يونايتد وفي الثانية أمام يوفنتوس بالنتيجة نفسه (صفر-3).

