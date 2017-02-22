غريزمان هداف أتلتيكو مدريد التاريخي أوروبياً

وسجل غريزمان الهدف الثاني للروخي بلانكوس ليصبح في رصيده 13 هدفاً في المسابقات الأوروبية متجاوزاً رقم أسطورة الفريق لويس أراغونيس 12 هدفاً.

وقال غريزمان بهذه المناسبة: "أنا سعيد بأنني أصبحت جزءاً من تاريخ أتلتيكو مدريد بهدفي هذا وأتمنى أن أستمر في صناعة التاريخ هنا".

وتحدث غريزمان عن مباراة أمس وأكد أن أتلتيكو مدريد حقق هدفه فيها، وأضاف قائلاً: "كنا ندرك أنها ستكون مباراة صعبة، كنا نرغب في الفوز وقد حققنا هذا، لقد ضغطوا علينا وجعلوا الأمور أكثر صعوبة، ولكن تغييرات المدرب ساعدتنا في تحقيق الفوز باللقاء".

وأوضح نجم أتلتيكو مدريد أن التأهل لم يحسم بعد، رغم أن على ليفركوزن أن يسجل ثلاثة أهداف من أجل العبور إلى دور الثمانية، وقال "العودة ستكون صعبة كما كان الحال هذا المساء، لدينا مباراة كبيرة لنلعبها أمام جماهيرنا".