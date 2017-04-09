ضربة موجعة لبايرن قبل مواجهة ريال مدريد

ونشر هوميلز تغريده عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت (تويتر) جاء فيها "حزين للغاية بسبب غيابي عن المباراتين المقبلتين".

وجاءت هذه التغريدة بعدما أعلن النادي إصابة هوميلز في الكاحل وغيابة لفترة من الوقت.

وسيغيب هوميلز بالتالي عن مباراة الذهاب لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، حامل اللقب، وسيسابق الزمن للحاق بمباراة العودة التي ستقام 18 من الشهر الجاري في مدريد.

ويرجح أن يلعب خافي مارتينيز بجوار جيروم بواتينغ في قلب الدفاع، أثناء غياب هوميلز.

وجاء غياب هوميلز بعد نحو 24 ساعة من الذعر الذي تسبب فيه ليفاندوفسكي الذي أصيب في كتفه خلال كرة مشتركة مع رومان بوركي حارس دورتموند لكنه سيكون حاضراً في مواجهة الـ"مرينغي".

ويرجح أن يعود الثنائي مانويل نوير وتوماس مولر، اللذان لم يلعبا مباراة دورتموند للإصابة، منتصف الأسبوع ليعززا من قدرة الفريق الذي يبحث عن التتويج بلقب دوري الأبطال.