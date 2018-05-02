صلاح: "حققنا الحلم وتأهلنا للنهائي وهدفنا اللقب"

أكد المصري محمد صلاح أنه وزملاءه في ليفربول توقعوا صعوبة لقاء العودة أمام روما والذي انتهى بفوز الفريق الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، خاصة أن الأجواء معروفة في الملعب الأولمبي معقل الذئاب، ولكن في النهاية مع الخسارة وصعوبة المواجهة تمكن الفريق من إنجاز المهمة وتحقيق حلمه بالتأهل إلى النهائي.

وفي سؤال عن أن ليفربول سيواجه ريال مدريد في النهائي، فهل يقف الفريق الملكي بين النجم المصري وحلم الفوز بالكرة الذهبية؟!، أجاب صلاح بأنه أولاً يتمنى الفوز بدوري أبطال أوروبا وهذا حلمه الشخصي وحلم الفريق بشكل عام.

وأضاف هداف الدوري الإنكليزي أن تركيزه مع ليفربول منصب تماماً الآن على التتويج بلقب دوري الأبطال، وهو ما سيعمل عليه الفريق في الأيام القادمة، معلقاً في الوقت ذاته على الأداء الدفاعي للفريق خاصة بعد اهتزازه في المباريات الأخيرة قائلاً إنه لا توجد مشكلة في الدفاع فالفريق يهاجم ويدافع كوحدة واحدة.

وتحدث نجم المنتخب المصري عن تجربته الاحترافية السابقة مع روما في الموسم الماضي مؤكداً أنه على الصعيد الشخصي استفاد بشكل هائل تكتيكياً من مشاركته في الدوري الإيطالي كما أنه تعلم الكثير من مدربه ومدرب روما السابق سباليتي على الصعيدين الفني والشخصي.

ويتألق صلاح بشكل لافت هذا الموسم حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي برصيد 31 هدفاً، كما أنه أحرز 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا قادت فريقه الإنكليزي إلى نهائي المسابقة الأوروبية الأم للمرة الأولى منذ عام 2007.

