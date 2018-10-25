استمر النجم الدولي المصري محمد صلاح في تحطيم الأرقام القياسية مع ناديه ليفربول وحجز لنفسه مكانة مرموقة بين أساطير كرة القدم الذين مرّوا على مسابقة دوري أبطال أوروبا.

بعد ظهوره التاريخي مع ليفربول الموسم الماضي وفوزه بالعديد من الجوائز الفردية أبرزها أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز وهدافه، انتظر الجميع الشكل الذي سيبدو عليه صلاح هذا الموسم، حيث بات مطالباً بالحفاظ على ذلك المستوى الرائع ليثبت مكانته.

ازدادت الضغوطات على الأيقونة المصرية واتسعت دائرة الاهتمام من حوله، كما ارتفع سقف توقعات جماهير ليفربول بقدرته على قيادة الفريق إلى منصات التتويج، مما جعل وسائل الإعلام العربية والعالمية تكثف اهتمامها بالفرعون منتظرة أفول نجمه أو استمرار توهّجه.

رغم كل هذه الضغوطات وبعض الاصابات التي عكرت انطلاقة صلاح في الموسم الجديد إضافة إلى شائعات خلافات داخلية مع السنغالي ساديو مانيه، استطاع اللاعب امتصاص هذه الهزّات وتعامل بذكاء كبير مع المديح المفرط والنقد التافه.

أرقام تتهاوى من سجلات ليفربول

حطم محمد صلاح خلال الموسم الماضي العديد من الأرقام القياسية كانت مسجلة باسم لاعبين آخرين مرّوا على هذا النادي العريق، لكنه لم يتوقف عند ذلك واستمر في تحيين الأرقام داخل أرشيف الريدز.

آخر انجازات صلاح مع ليفربول وصوله إلى الهدف رقم 50 خلال 65 مباراة فقط في كل المسابقات متفوقاً على أسماء عظيمة وهدافين كبار كالاسباني فرناندو توريس الذي سجل 50 هدفاً خلال 84 مباراة، والإنكليزي دانيال ستوريدج الذي وصل لهدفه الخمسين مع ليفربول بعد 87 مباراة والأوروغوياني لويس سواريز الذي أدرك هدفه الـ 50 بعد 91 مباراة مع الريدز.

صلاح بجدارة بين العمالقة

ثنائية صلاح في مرمى النجم الأحمر الصربي ثبتته بجدارة بين عمالقة ليفربول عبر التاريخ، لكنها وضعته في مرتبة متقدمة على مستوى هدافي دوري أبطال أوروبا أيضاً.

بثنائيته في مرمى الفريق الصربي بات رصيد محمد صلاح 15 هدفاً في دوري الأبطال ليتفوق بالتالي على أسماء رنانة في المسابقة الأوروبية العريقة والمرموقة كالأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان (14 هدفاً) والساحر البرازيلي رونالدو (14 هدفاً) والإسباني دافيد فيا (14 هدفاً) والألماني ميروسلاف كلوزه (14 هدفاً) ، كما تجاوز الجوهرة الليبيري جورج وياه (13 هدفاً).

صلاح عادل رقم هداف ليفربول وأسطورته التاريخية كيني داليغليش بـ 15 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، وأعظم لاعب في تاريخ رومانيا "مارادونا الشرق" جورجي حاجي.

مازال النجم المصري في الـ 26 من عمره فقط ومستمر في تقديم أداء مذهل مع فريقه ليفربول، ومع اصراره على المضي قدماً في نحت مسيرة رائعة، تلوح في أفقه بعض الأرقام الأخرى لأسماء تاريخية في كرة القدم خاصة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث بات على بعد هدفين من تجاوز توتي وبلاتيني وستويشكوف ودي ماريا وريبيري وثلاثة أهداف عن رونالدينيو وغاريث بايل وأندي كول، 4 أهداف عن الأسطورة فان باستن والتاريخي يوهان كرويف ونجم أتلتيكو مدريد الحالي أنطوان غريزمان، وخمسة أهداف عن لويس سواريز وفرناندو توريس وروماريو...

لدى "أبو مكة" أحلام كثيرة وتطلعات لا حدود لها، لم تثنه عنها مشاكل مع الاتحاد المصري ولا شائعات تافهة بوجود خلافات مع زميله ساديو مانيه، هو فقط يريد اللعب والاستمتاع بكرة القدم بسلام وهدوء.