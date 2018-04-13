صدام متجدد بين بايرن ميونيخ وريال مدريد

سحبت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم بمدينة سيون السويسرية قرعة نصف نهائي دوري ابطال اوروبا وكشفت عن صدام قوي بين بايرن ميونيخ الالماني وريال مدريد الاسباني.

اما المواجهة الثانية فقد اوقعت زملاء المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانكليزي مع فريقه السابق روما الايطالي.

نتائج القرعة:

بايرن ميونيخ - ريال مدريد

ليفربول الانكليزي-روما الايطالي

الويلزي إيان راش.. أسطورة ليفربول الإنكليزي السابق

-اندريه تشيفشنكو نجم ميلان الايطالي وتشيلسي الانكليزي ومنتخب اوكرانيا السابق سيكون اليد البريئة لسحب القرعة.

قبل انطلاق القرعة، تحدث فيتالي كليتشكو الملاكم العالمي السابق وعمدة مدينة كييف الاوكرانية حاليا عن جاهزية العاصمة لاستضافة نهائي دوري ابطال اوروبا في السادس والعشرين من شهر مايو المقبل.

وستقام مباريات ذهاب نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الحالي والاياب في الأول والثاني من مايو.

وستستضيف العاصمة الأوكرانية كييف نهائي البطولة الاوروبية الأعرق في السادس والعشرين من شهر مايو المقبل.