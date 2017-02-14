زيدان يركّز على نقاط قوة ريال مدريد قبل لقاء نابولي

وقال زيدان عن المباراة التي ستقام في مدريد الأربعاء: "عندما تلعب على أرضك تعرف جيداً بأنّه يجب أن تحافظ على نظافة شباكك، هذا ما قلته للاعبين".

وتابع: "الكل يريد أن يفوز باللقب، لكن الطريق صعب ووعر، نحن نمر في هذا الطريق الوعر، نحن في مكان جيد بعد استعادة العديد من اللاعبين المصابين وهذا الأمر يصعب عليّ اختيار التشكيلة".

وأضاف: "في كلّ مباريات خروج المغلوب تعرف جيداً وجود مباراة عودة تنتظرك، المنافس يمكن أن يصعّب علينا المهمة لذلك يجب أن نحافظ على التركيز".

وفيما يرتبط بتراجع أداء الفرنسي كريم بنزيمة والانتقادات التي يتعرض لها: "كل شخص له رأيه، أنا أراه بصورة جيدة في العمل اليومي ويحافظ على تركيزه، كل شخص يمكنه أن يطلب من كريم تقديم الأكثر لكنني سعيد بما يقدمه".

وعن عودة الويلزي غاريث بايل إلى المشاركة في التمارين: "إنّه الأسبوع الأول الذي يتدرب فيه مع المجموعة، من الناحية البدينة هو جيد وسيدخل في قائمتي للمباريات القادمة، نحن نعرف جيداً أنه توقّف لثلاثة أشهر وهي فترة طويلة".

من جهته قال الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد: "ننتظر أن نقدم يوم غدٍ مباراة جيدة لأن نابولي فريق جيد ولم يخسر في الفترة الأخيرة، نلعب على أرضنا وننتظر أن نقدم مباراة جيدة ونفوز ، من المهم تحقيق نتيجة جيدة قبل الذهاب للقاء العودة".