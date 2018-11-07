حقق ريال مدريد انتصارا غالياً بتغلبه على مضيفه فيكتوريا بلزن بطل جمهورية التشيك بخمسة أهداف دون رد في إطار الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السابعة ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أقيمت المباراة مساء الأربعاء على استاد سترونكوفي في مدينة بلزن، وتمكن الريال من الاستفادة الكاملة منها حيث حصد نقاطها الثلاث رافعاً رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول أمام روما الثاني بنفس الرصيد والمتأخر بفارق الأهداف والذي تغلب بدوره على مضيفه سسكا موسكو الروسي بهدفين مقابل هدف.

والفوز هو الثالث لريال مدريد مقابل خسارة وحيدة كانت من مضيفه سسكا موسكو في الجولة الثانية.

شاهد أبرز أحداث المواجهة

الدقيقة 67 - ريال يهز الشباك مجدداً ويحرز الهدف الخامس، ناتشو مرر الكرة للبديل فينيسيوس جونيور الذي انطلق صوب مرمى بلزن ثم مرر الكرة لتوني كروس الخالي تماماً من الرقابة فسددها ساقطة رائعة سكنت الشباك للملكي الإسباني.

الدقيقة 59 - هبوط في مستوى الأداء بشكل عام بعد أن تأثر الفريقان بالنتيجة الحاسمة التي انتهى عليها الشوط الأول، وعلى الرغم من ذلك يبدو بلزن في حالة فنية أفضل مما كان عليها في الشوط الأول حيث كاد هروسوفسكي ان يحرز أول أهداف فريقه عندما أطلق تصويبة صاروخية من على حدود منطقة جزاء ريال ذهبت إلى خارج الملعب.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع تفوق تام لريال مدريد وتقدم كاسح برباعية نظيفة.

الدقيقة 40 - بنزيمة يرد الهدية لغاريث بايل عندما ارتقى لكرة عرضية من الجانب الأيسر وهيأها برأسه للدولي الويلزي المتمركز داخل منطقة الجزاء أيضاً فسددها الأخير مباشرة في المرمى معلناً الهدف الرابع لحامل اللقب.

الدقيقة 37 - ليلة سعيدة لريال مدريد، كريم بنزيمة يسجل ثاني أهدافه في اللقاء والهدف الثالث للريال بضربة رأسية بعد أن أهدى له غارث بايل تمريرة حاسمة برأسه داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 23 - كاسيميرو يضيف الهدف الثاني لريال مدريد بعد أن ارتقى لركلة ركنية لعبها باقتدار توني كروس وسدد الكرة برأسه في الشباك وسط استسلام تام من دفاع أصحاب الأرض.

الدقيقة 20 - ريال مدريد يكشر عن أنيابه سريعاً، كريم بنزيمة ينجح في التسحيل بعد مجهود فردي رائع استطاع من خلاله مراوغة دفاع فيكتوريا بلزن بالكامل قبل أن يحرز الهدف الأول للملكي الإسباني حامل اللقب.

الدقيقة 9 - بداية نارية للمباراة من جانب أصحاب الأرض، باتريك هروسوفسكي لاعب وسط الفريق التشيكي انطلق من الجانب الأيسر وأرسل كرة عرضية حاول ناتشو مدافع الريال أن يخرجها إلا أن الكرة اصطدمت به وذهبت إلى عارضة الحارس كورتوا.

الدقيقة الأولى - انطلاق المباراة

تشكيلة الفريقين