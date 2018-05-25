ريال مدريد يضع آخر اللمسات قبل مواجهة ليفربول في نهائي دوري الأبطال

الملعب لا يعتبر غريباً على عدد كبير من لاعبي الفريق الإسباني الذين شاركوا في بطولة "يورو 2012" التي أقيمت في أوكرانيا وبولندا، وتوج المنتخب الإسباني بلقبها في هذا الملعب تحديداً.

كما أن المباراة النهائية لدوري الأبطال لا تعتبر غريبة بالنسبة لفريق العاصمة الإسبانية الذي يعتبر أكثر الفرق تتويجاً بها، ويأمل ريال مدريد أن يكون نجمه الأول وأفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو في قمة جاهزيته من أجل تحقيق حلم التتويج باللقب الثالث توالياً.

ستكون المباراة التي تجمع بين ليفربول وريال مدريد منقولة في بث مباشر عبر قنوات HD1 و HD3 و HD4 و HD11 في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكّة المكرّمة.

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