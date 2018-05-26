فراس بن أحمد

وسجل كل من الفرنسي كريم بنزيمة (51) والويلزي غاريث بايل (64 و83) أهداف الفريق الملكي فيما سجل السينغالي ساديو مانيه هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 55.

وعزز ريال رقمه القياسي محرزاً لقبه الثالث عشر "ديسيموتيرسيرا" والرابع في آخر خمس سنوات بعد 2014 و2016 و2017، فيما تجمد رصيد ليفريول عند 5 ألقاب آخرها في 2005.

وبعدما أصبح الموسم الماضي أول فريق منذ انطلاق مسابقة دوري الأبطال بصيغتها الحالية (1993) يحتفظ باللقب، نجح ريال الذي خاض النهائي الـ16 له، في أن يصبح رابع من يتوج بلقب أبرز مسابقة أوروبية لثلاثة مواسم متتالية. وكان النادي الملكي نفسه أول من يحقق هذا الإنجاز في كأس الأندية الأوروبية البطلة (خمس مرات متتالية بين 1956 و1960)، ثم لحق به أياكس أمستردام الهولندي أعوام من 1971 حتى 1973 وبايرن ميونيخ الألماني بين 1974 و1976.

كما أصبح مدربه الفرنسي زين الدين زيدان (45 عاماً) أول مدرب يحرز اللقب 3 مرات توالياً وعادل انجاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي (مع ميلان الايطالي 2003 و2007، وريال 2014) والإنكليزي بوب بايسلي (ليفربول 1977 و1978 و1981).

بدوره، توج البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، بلقبه الخامس مقترباً خطوة إضافية من صاحب الرقم القياسي الإسباني فرانسيسكو خنتو الذي أحرز اللقب 6 مرات مع ريال مدريد بالذات بين 1956 و1966.

تفاصيل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول

نهاية المباراة بفوز ريال مدريد على ليفربول 3-1 وتتويجه باللقب للمرة 13 في تاريخه

83: غاريث بايل يصوب كرة لا تصد ولا ترد ويدون الهدف الثالث (3-1)

82: تصويبة بنزيمة القوية يبعدها حارس ليفربول

70: تصويبة مانييه تجد أمامها القائم

63: الويلزي غاريث بايل يسجل هدفاً استثنائياً في شباك ليفربول (2-1)

61: كرة إيسكو يبعدها الحارس كاريوس بصعوبة

55: السينغالي مانيه يعدّل الكفة (1-1)

51: بنزيمة يفتتح التسجيل بعد خطأ كارثي من الحارس الألماني كاريوس

48: كرة إيسو، لاعب ريال مدريد، على العارضة

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي مع خروج حزين للمصري صلاح مصاباً واصابة مقلقة لدانيال كارفخال

45: تصويبة ناتشو تجد الشباك الصغيرة

43: بنزيمة يسجل هدفاً والحكم يلغيه

36: كارفخال، لاعب ريال مدريد، يغادر بعد تعرضه للاصابة

29: المصري محمد صلاح يغادر الملعب بعد تدخل عنيف عليه من سيرخيو راموس، تأثر كبير من اللاعب الدولي المصري

23: أليكساندر أرنولد يصوب وحارس ريال مدريد نافاس يتألق

15: تصويبة رونالدو القوية تمر قريبة من شباك ليفربول

ليفربول دخل جيداً في صلب الموضوع، التهديد متواصل على حصون ريال مدريد

بداية مشوقة لمباراة النهائي والمواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات

بداية المباراة ...

التشكيلة الأساسية لفريق ريال مدريد

التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول

وصول الفريقين إلى ملعب المباراة النهائية

ستكون مباراة ريال مدريد وليفربول منقولة في بث مباشر عبر قنوات HD1 و HD3 و HD4 و HD11 في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكّة المكرّمة.

مباراة ريال مدريد وليفربول حصرياً على beIN SPORTS

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