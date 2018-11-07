اضغط لمتابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن

شاهد أبرز أحداث المواجهة

الدقيقة 67 - ريال يهز الشباك مجدداً ويحرز الهدف الخامس، ناتشو مرر الكرة للبديل فينيسيوس جونيور الذي انطلق صوب مرمى بلزن ثوب مرر الكرة لتوني كروس الخالي تماماً نت الرقابة فسددها ساقطة رائعة سكنت الشباك للملكي الإسباني.

الدقيقة 59 - هبوط في مستوى الأداء بشكل عام بعد أن تأثر الفريقان بالنتيجة الحاسمة التي انتهى عليها الشوط الأول، وعلى الرغم من ذلك يبدو بلزن في حالة فنية أفضل مما كان عليها في الشوط الأول حيث كاد هروسوفسكي ان يحرز أو أهداف فريقه عندنا أطلق تصويبة صاروخية من على حدود منطقة جزاء ريال ذهبت إلى خارج الملعب.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع تفوق تام لريال مدريد وتقدم كاسح برباعية نظيفة.

الدقيقة 40 - بنزيمة يرد الهدية لغاريث بايل عندما ارتقى لكرة عرضية من الجانب الأيسر وهيأها برأسه لغاريث بايل المتمركز داخل منطقة الجزاء أيضاً فسددها الأخير مباشرة في المرمى معلناً الهدف الرابع لحامل اللقب.

الدقيقة 37 - ليلة سعيدة لريال مدريد، كريم بنزيمة يسجل ثاني أهدافه في اللقاء والهدف الثالث لريال مدريد بضربة رأسية بعد أن أهدى له غارث بايل تمريرة حاسمة برأسه داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 23 - كاسيميرو يضيف الهدف الثاني لريال مدريد بعد أن ارتقى لركلة ركنية لعبها باقتدار توني كروس وسدد الكرة برأسه في الشباك وسط استسلام تام من دفاع أصحاب الأرض.

الدقيقة 20 - ريال مدريد يكشر عن أنيابه سريعاً، كريم بنزيمة ينجح في التسحيل بعد مجهود فردي رائع استطاع من خلاله مراوغة دفاعه فيكتوريا بلزن بالكامل قبل أن يحرز الهدف الأول للملكي الإسباني حامل اللقب.

الدقيقة 9 - بداية نارية للمباراة من جانب أصحاب الأرض، باتريك هروسوفسكي لاعب وسط الفريق التشيكي انطلق من الجانب الأيسر وأرسل كرة عرضية حاول ناتشو مدافع الريال أن يخرجها إلا أن الكرة اصطدمت به وذهبت إلى عارضة الحارس كورتوا.

الدقيقة الأولى - انطلاق المباراة

تشكيلة الفريقين

مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن التشيكي مباشر على قناة beIN SPORTS HD3 بتعليق الزميل علي محمد علي.

كما يمكنكم مشاهدة البث لمباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن على الانترنت عبر beIN CONNECT.

موعد مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن سيكون يوم الأربعاء 7 نوفمبر في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن يطمح من خلالها النادي الملكي إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي بقيادة مدربه المؤقت سانتياغو سولاري بعد الأول في الكأس أمام مليلية برباعية والثاني على بلد الوليد بثنائية نظيفة لحساب الدوري الإسباني.

ويبحث ريال مدريد عن النقاط الثلاث التي تقرّبه من الدور ثمن النهائي وتجنّبه حسابات المجموعة السابعة التي تضم روما الإيطالي وسسكا موسكو الروسي وفيكتوريا بلزن التشيكي.

ترتيب مجموعة ريال مدريد في دوري الأبطال قبل انطلاق الجولة الرابعة روما 6 نقاط ريال مدريد 6 نقاط سسكا موسكو 4 نقاط فيكتوريا بلزن 1 نقطة

الأرقام ترجّح كفة ريال مدريد