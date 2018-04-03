متابعة: مازن الريس

أهداف ريال مدريد الثلاثة أمام مضيفه يوفنتوس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء وضعت حامل اللقب منطقياً في المربع الذهبي.

ووضع فوز ريال مدريد الإسباني على مضيفه يوفنتوس الإيطالي 3 - 0 الميرينغي على حافة التأهل إلى نصف النهائي بانتظار لقاء العودة الأسبوع المقبل في مدريد.

وأثبت ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ويوفنتوس أنّ كتيبة زيدان ستقاتل على الاحتفاظ باللقب خاصة وأنّ البرتغالي كريستيانو رونالدو يعيش إحدى أجمل فتراته التهديفية.

وسجّل أهداف ريال مدريد كل من رونالدو (3 و64 ) ومارسيلو (72).

أحداث مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

البرتغالي كريستيانو رونالدو يضع ريال مدريد في المقدمة بعد ترجمة عرضية إيسكو المميزة (3).

الأرجنتيني ديبالا كاد يعدل الكفة لصالح يوفنتوس لولا تدخل راموس في الوقت المناسب (6).

الفرنسي فاران يهدد مرمى يوفنتوس من ضربة رأس مستغلاً التغطية الدفاعية السيئة أمام بوفون (11).

يوفنتوس يتحسن تدريجياً لكن دون خطورة على مرمى الكوستاريكي كيلور نافاس (15).

فاران ينقذ كرة في الرمق الأخير من أمام ديبالا (21).

نافاس ينقذ ببراعة كرة هيغوايين الخطيرة (23).

دي شيليو يجرب سلاح التسديد من بعيد وتصويبته تجاور القائم (34).

الألماني كروس يرد مباشرة على يوفنتوس بتسديدة قوية ترتطم بعارضة بوفون (36).

رونالدو أول لاعب يسجل في 10 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا.

بعد هدفه الأول فإن رونالدو سجّل ثمانية أهداف في 6 مباريات أمام يوفنتوس والأهداف الثمانية أتت من أصل تسع تسديدات على مرمى بوفون.

هدف رونالدو ( 2.47) هو الأسرع في تاريخ اللاعب ضمن دوري أبطال أوروبا.

كيليني يهدر بطريقة غريبة ضربة رأس على مسافة أمتار قليلة من مرمى ريال مدريد (38).

ديبالا يسدد في المرة الأولى بحائط الصد من ركلة حرة مباشرة والثانية فوق المرمى مع اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

عرضية البرازيلي دوغلاس كوستا لا تجد من يتابعها مع بداية الشوط الثاني (48).

رونالدو يسدد من زاوية صعبة وكرته تمر بسلام على الطليان (50).

راموس سيغيب عن لقاء العودة عقب تلقيه بطاقة صفراء

مباشرة ديبالا تغيّر مسارها عقب لمسها من رونالدو وتجاور المرمى (56).

رونالدو يسجل أحد أجمل أهداف دوري أبطال أوروبا تحت أنظار بوفون (64).

مشاكل يوفنتوس تزداد عقب طرد ديبالا بسبب الخشونة الزائدة (66).

البرازيلي مارسيلو يضيف الهدف الثالث (72).

الكرواتي مودريتش يظهر من خلال تسديدة قوية خارج الشباك (81).

الحظ يقف في وجه رونالدو الذي اقترب من الهاتريك مستفيداً من استسلام يوفنتوس.

البديل الكرواتي كوفاسيتش فشل في وضع اسمه بين أسماء المسجيلن عندما سدد كرة سهلة في العارضة (88).

فرصة الهاتريك تضيع على رونالدو مرتين في اللحظات الأخيرة، الأولى بسبب بوفون والثاني بسبب الرعونة.

كودرادو يفشل في تسجيل هدف حفظ ماء الوجه في الوقت بدل الضائع.

التشكيلة الرسمية لكل من يوفنتوس وريال مدريد

عودة زيدان إلى تورينو

وسيعود زيدان غداً للمرة الأولى كمدرب إلى المدينة التي شهدت تألقه وحصده لباكورة ألقابه كلاعب بتتويجه بلقبين في الدوري الإيطالي (1997 و1998) والكأس السوبر الإيطالية (1997) والكأس السوبر الأوروبية (1996) والكأس القارية "إنتركونتيننتال" (1996) بالاضافة الى الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم (1998) قبل انتقاله عام 2001 إلى ريال مدريد الذي وصفه بـ "نادي حياته".

حيرة أليغري



وأراح زيدان نجمه رونالدو في المباراة الأخيرة في الدوري ضد مضيفه لاس بالماس (3-0) لاذخار جهوده حتى يكون في قمة مستواه في تورينو، فيما تألق الويلزي غاريث بايل بتسجيله ثنائية.

وفي الوقت الذي يخوض فيه زيدان المباراة بكامل نجومه، فإن ماسيميليانو أليغري يوجد في حيرة بسبب غياب ركيزتين أساسيتين في الدفاع والوسط بسبب الإيقاف هما المغربي المهدي بنعطية والبوسني ميراليم بيانتيش، بالاضافة إلى الشكوك التي تحوم حول مشاركة البرازيلي أليكس ساندرو والمهاجمين فيديريكو برنارديسكي والكرواتي ماريو ماندزوكيتش بسبب الاصابة.

ويعول أليغري على مهاجميه الأرجنتينيين غونزالو هيغواين وباولو ديبالا والبرازيلي دوغلاس كوستا لتحقيق نتيجة إيجابية تقرب الفريق من دور الأربعة خلافاً لمواجهته لتوتنهام الانكليزي في ثمن النهائي عندما سقط في فخ التعادل على أرضه (2-2) قبل أن ينتزع فوزاً قاتلاً إياباً في لندن.

وقال أليغري "لدينا طموح للفوز على أحد افضل الفرق في العالم"، مضيفاً "ستكون مباراة رائعة، لكن أولويتنا تبقى الدوري المحلي. سنقاتل ضد ريال مدريد بواقعية وطموح".