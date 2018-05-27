رونالدو هدافاً لدوري أبطال أوروبا وصلاح يشارك في الوصافة

حافظ رونالدو على زعامة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2017 – 2018 حتى النهاية، مؤكداً تفوقه في بطولته المحببة التي حمل لقب هدافيها منفرداً في آخر موسمين.

وإضافة إلى صدارة رونالدو لجدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا وفوزه باللقب فإن أسطورة ريال مدريد الحيّة يملك لقب الهداف التاريخي للمسابقة حالياً، في الوقت الذي شهد به المركز الثاني منافسة شديدة.

وحضر اسم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي في المنافسة على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم متابعاً مستواه الملفت.

من تصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا؟ ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2017 - 2018 الاسم الفريق عدد المباريات رصيد الأهداف 1 - كريستيانو رونالدو ريال مدريد 13 15 2 - فيرمينيو ليفربول 13 10 2 - محمد صلاح ليفربول 13 10 3 - ساديو مانيه ليفربول 11 10

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2017 - 2018 مع آخر التحديثات

وكانت قد تضاءلت فرصة منافسة رونالدو على زعامة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا منذ ربع النهائي نظراً لخروج بعض منافسيه في ثمن النهائي مثل الإنكليزي هاري كين لاعب توتنهام والأوروغوياني كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي من المسابقة وابتعاد أصحاب الوصافة عنه بفارق كبير من الأهداف.