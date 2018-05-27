العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

رونالدو هدافاً لدوري أبطال أوروبا وصلاح يشارك في الوصافة

من قبل
0:41 دقيقة

فاز رونالدو بلقب هداف دوري أبطال أوروبا بعدما شهد اللقب تنافساً كبيراً في دور المجموعات قبل أن ينفرد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد بالسباق.

حافظ رونالدو على زعامة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2017 – 2018 حتى النهاية، مؤكداً تفوقه في بطولته المحببة التي حمل لقب هدافيها منفرداً في آخر موسمين.

وإضافة إلى صدارة رونالدو لجدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا وفوزه باللقب فإن أسطورة ريال مدريد الحيّة يملك لقب الهداف التاريخي للمسابقة حالياً، في الوقت الذي شهد به المركز الثاني منافسة شديدة.

وحضر اسم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي في المنافسة على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم متابعاً مستواه الملفت. 

من تصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا؟

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2017 - 2018

الاسم

الفريق

عدد المباريات

رصيد الأهداف

1 - كريستيانو رونالدو

ريال مدريد

13

15

2 - فيرمينيو

ليفربول

13

10

2 - محمد صلاح

ليفربول

13

10

3 - ساديو مانيه

ليفربول 

11

10

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2017 - 2018 مع آخر التحديثات

وكانت قد تضاءلت فرصة منافسة رونالدو على زعامة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا منذ ربع النهائي نظراً لخروج بعض منافسيه في ثمن النهائي مثل الإنكليزي هاري كين لاعب توتنهام والأوروغوياني كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي من المسابقة وابتعاد أصحاب الوصافة عنه بفارق كبير من الأهداف.

دوري أبطال أوروبا إدينسون كافاني كريستيانو رونالدو ريال مدريد نيمار محمد صلاح وسام بن يدر