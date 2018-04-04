رونالدو لجماهير يوفنتوس: شكراً لإعجابكم

وقال نجم منتخب البرتغال إنه كان يأمل منذ مدة طويلة في إحراز هدف مثير للإعجاب بهذه الصورة.

وقال رونالدو في تسجيل مصور بثته عدة مواقع إسبانيّة بعد فوز ريال مدريد في تورينو 3-0 "من الواضح أن الناس يتحدثون عن هدفي الثاني. كان هدفاً رائعاً. وربما كان أفضل هدف لي طوال مسيرتي".

وأضاف رونالدو "سبق أن أحرزت هدفاً بضربة خلفية مع المنتخب إذ ارتطمت الكرة بالقائم ودخلت الشباك لكن هذا الهدف (في شباك يوفنتوس) كان أفضل قليلاً".

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وأوضح رونالدو أيضاً "كنت أرغب في إحراز هدف كهذا منذ مدة طويلة، لكن الأمور تعتمد على ظروف المباراة وأحياناً لا تنجح المحاولات، لكن عليك دوماً المحاولة. وأنا حاولت وأحرزت الهدف".

وكان هدف رونالدو الساحر ثاني هدف يحرزه اللاعب البرتغالي في شباك أصحاب الأرض خلال مباراة الأمس وصفق له جمهور بطل إيطاليا إعجاباً رغم أنه يعني هزيمة فريقهم.

وقال رونالدو عن موقف جمهور يوفنتوس "كانت هذه من أروع اللحظات. تلقي التشجيع في ملعب يوفنتوس الذي لعب عليه الكثير من العظماء شيء كبير للغاية بالنسبة لي".