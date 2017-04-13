رحلة رونالدو بين شباك المنافسين تثمر 100 هدف

بفضل هدفين في مرمى بايرن ميونخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء، ساهم البرتغالي في تحقيق فوز مهم لفريقه والأهم على المستوى الشخصي أنه نحت اسمه في السجل الكروي الأوروبي بما أنه بات أول لاعب يبلغ حاجز الـ 100 هدف في المسابقات الأوروبية.

رحلة حامل الكرة الذهبية في أربع مناسبات مع الأهداف في المسابقات الأوروبية، انطلقت قبل 11 عاماً وثمانية أشهر، حيث افتتح الموهبة البرتغالية الفذة عداده التهديفي الأوروبي في التاسع من أب/أغسطس عام 2005 مع مانشستر يونايتد بتسجيله هدفاً في الدقيقة 63 ضد نادي دبرتسني المجري في دوري أبطال أوروبا.

وخلال 143 مباراة خاضها بقميصي مانشستر يونايتد الانكليزي ومن ثم ريال مدريد الاسباني، سجل "الدون" 98 هدفاً بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وهدفين في كأس السوبر الأوروبية عام 2014 أمام اشبيلية وهدف بالأدوار التمهيدية.

رونالدو (32 عاماً) بصم على هدفه الـ 98 أمام بوروسيا دورتموند في سبتمبر/أيلول الماضي.

لعب "الدون" 55 مباراة بقميص مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا وحقق فيها 16 هدفاً، بينما كانت حصيلته مع الملكي أكبر حيث سجل 84 هدفاً في 85مباراة خاضها بمختلف المسابقات الأوروبية.

واستطاع رونالدو أن يحقق أخر 50 هدفاً في 47 مباراة فقط بينما احتاجت أهدافه الخمسون الأولى لكي تحقق 96 مباراة وكانت أخرها في نيسان/أبريل عام 2013، عندما سجل البرتغالي ثنائية في شباك غلطة سراي التركي.

وتوزعت أهداف رونالدو طيلة مشاركاته السابقة والحالية بدوري أبطال أوروبا على جميع الأدوار، اذ سجل هدفاً وحيدا بالدور التمهيدي، و51 هدفاً بدور المجموعات، وفي منافسات الدور ثمن النهائي وقع البرتغالي على 17 هدفاً، ورفع الفارق الى هدف وحيد في مرحلة ربع النهائي بتسجيله لـ18 هدفاً، لتتراجع حصيلته في الادوار نصف النهائية حيث حقق 9 أهداف.

أما في الدور النهائي فلم يذق رونالدو من شباك منافسيه سوى في 4 مناسبات.

استخدم رونالدو قدمه اليمنى لتحقيق (70 هدفاً منها 10 أهداف من ركلات حرة مباشرة) وبالقدم اليسرى تمكن من تسجيل 14 هدفاً، أما بواسطة الرأس فقد بلغت حصيلته 16 هدفاً.

البرتغالي يتفوق على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني (97 هدفاً في 118 مباراة) و على الإسباني راوول غونزاليس نجم ريال مدريد السابق (76 هدفاً في 158 مباراة).