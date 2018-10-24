وسجل لنابولي لورينزو انسيني (29) والبلجيكي دريس مارتينز (77)، بينما سجل لباريس سان جيرمان البرتغالي ماريو روي بالخطأ ضد مرماه (61)، والارجنتيني دي ماريا من تسديدة رائعة (90+3).

وتجنبت كتيبة المدرب الالماني توماس توخل الهزيمة الثانية على التوالي في هذه المجموعة بعد الاولى امام ليفربول 2-3 ليحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويحتل نابولي المركز الثاني برصيد 5 نقاط خلف ليفربول الانكليزي المتصدر (6 نقاط) بعد فوزه على النجم الاحمر الصربي 4-0.



الأهداف وابرز احداث اللقاء

نهاية اللقاء بتعادل مهم لباريس سان جيرمان في المجموعة الثالثة.

دق 90+3: بتسديدة رائعة سجل الارجنتيني دي ماريا هدفا جميلا لينقذ سان جيرمان من السقوط في حديقة الامراء.

دق 82: ركلة حرة لباريس سان جيرمان ينفذها نيمار بكل دقة لكن اوسبينا يتالق مجددا ويحافظ على تقدم فريقه.

الهدف الثاني لنابولي دق 77: مارتينز يضع نابولي في المقدمة عندما اقتنص كرة بينه وبين ماركينوس وغالط اريولا.

هدف لسان جيرمان دق 61: نيران صديقة تمنح التعادل لسان جيرمان، مونييه يسدد الكرة والبرتغالي ماريو روي مدافع نابولي يحاول قطعها لكنه يضعها بالخطأ في شباك اوسبينا.

تغيير لنابولي: خروج انسيني المصاب ودخول البولندي بيوتر زيلينسكي.

دق 52: توماس مونييه كان قريبا من معادلة النتيجة لولا تألق الحارس اوسبينا الذي صد برشاقة تسديدته الراسية.

يسعى باريس سان جيرمان في بداية الشوط الثاني الى تدارك تأخره بهدف دون رد.

نهاية الفترة الاولى من موقعة حديقة الامراء بتقدم الفريق الايطالي بهدف دون رد سجله انسيني.

1+45: لورينيزو انسيني كاد ان يضيف الهدف الثاني له ولفريقه لكن تصويبته القوية مرت فوق المرمى.

دق 38: عمل ثنائي سريع بين نيمار ومبابي والاخير يسدد لكن الحارس اوسبينا كان في الموعد وحرم الدولي الفرنسي من تحقيق هدف التعادل.

هدف لنابولي دق 29: انسيني يفتتح النتيجة لنابولي عندما استلم تمريرة ذكية من خوسيه كاييخون ورفع الكرة بالحارس الباريسي اريولا.

دق 23: اخطر فرصة في الدقائق الحالية، العارضة تحرم دريس مارتينز من افتتاح النتيجة لنابولي.

دق 18: الاوروغوياني ايدنسون كافاني يتوغل بسرعة ويسدد بقوة لكن الحارس دافيد اوسبينا يصد الكرة.

مرور ربع ساعة من موقعة حديقة الامراء مع اسبقية طفيفة لاصحاب الارض من خلال بعض المحاولات الهجومية التي لم تثمر لحد اللحظة في ظل نابولي المنكمش امام مرماه.

دق 9: دريس مارتنز يتلقى بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على نيمار.

دق 5: اول انذار في المباراة لباريس سان جيرمان حصل عليه البرازيلي ماركينيوس.

دق 2: بداية قوية من الفريق الباريسي عبر مبابي الذي انطلق بسرعة ووزع داخل منطقة الجزاء لكن تسديدة الاورغوياني كافاني صدها الدفاع.

الحكم الألماني فيليكس تسفاير يطلق صافرة انطلاق قمة حديقة الامراء بين باريس سان جيرمان ونابولي الايطالي

تشكيلتا الفريقين