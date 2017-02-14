دي ماريا يترجم أفضلية سان جيرمان على برشلونة

وهذا الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة في مرمى برشلونة منذ أن وقع البرازيلي جونينيو على حرة مباشرة حين كان لاعباً في ليون عام 2009.

واحتفل دي ماريا بعيد ميلاده التاسع والعشرين الذي يصادف اليوم، وبات ثاني لاعب يسجل في عيد ميلاده بدوري الأبطال بعد المدافع الفرنسي فريدريك ديهو الذي سبق له اللعب مع برشلونة.