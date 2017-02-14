دي ماريا يترجم أفضلية سان جيرمان على برشلونة
بمنتهى الدقة والمهارة زرع الأرجنتيني آنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان القبلة الأولى في مرمى برشلونة في مواجهة الفريقين ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وهذا الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة في مرمى برشلونة منذ أن وقع البرازيلي جونينيو على حرة مباشرة حين كان لاعباً في ليون عام 2009.
واحتفل دي ماريا بعيد ميلاده التاسع والعشرين الذي يصادف اليوم، وبات ثاني لاعب يسجل في عيد ميلاده بدوري الأبطال بعد المدافع الفرنسي فريدريك ديهو الذي سبق له اللعب مع برشلونة.