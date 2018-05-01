دي فرانشيسكو يأمل في تحقيق "معجزة أخرى"

وبدا روما في طريقه لتوديع المسابقة من ربع النهائي بعدما خسر ذهاباً أمام برشلونة 1-4، إلا أنه انتفض على نفسه في الإياب وحقق الإنجاز بالفوز على الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه في النادي الكاتالوني 3-صفر، ما منح نادي العاصمة بطاقة نصف النهائي للمرة الأولى منذ 1984.

وسيكون فريق المدرب أوزيبيو دي فرانشيسكو مطالباً بتحقيق النتيجة ذاتها في لقاء الأربعاء بعدما خسر ذهاباً في ملعب ليفربول 2-5، نتيجة تألق لاعبه السابق المصري محمد صلاح بتسجيله ثنائية مع تمريرتين حاسمتين.

في ما يأتي أبرز ما ورد في المؤتمر الصحافي لدي فرانشيسكو الثلاثاء، والذي أمل فيه بـ "تحقيق معجزة أخرى"، إلى جانب لاعبيه البلجيكي راديا ناينغولان.

- "ريمونتا" جديدة؟ -

دي فرانشيسكو: "يجب أن نؤمن بذلك. في داخلنا ونعتقد بذلك تماماً، هذا الجمهور، هذا الشغف، نرغب في تحقيق معجزة أخرى. نلعب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام أكثر من 60 ألف شخص. علينا أن نتوقع فريقاً مقاتلاً يقدم كل شيء. بعدها، كل شيء يمكن أن يحصل 4-1 أو صفر-صفر... ما أريد رؤيته هو الحماس، الرغبة بتجاوز العقبة".

ناينغولان: "لم نقم بما كان يتوجب علينا القيام به في غضون 90 دقيقة (ذهاباً)، لكننا سجلنا هدفين في أواخر اللقاء، ما منحنا الأمل بمواصلة المشوار. لكن ليس في استطاعتنا ارتكاب الأخطاء ذاتها".

- الفارق بين ليفربول وبرشلونة -

ناينغولان: "ندرك جميعنا بأن الأمور ستكون صعبة، لكن الوضع كان مماثلاً ضد برشلونة ونجحنا في تحقيق ذلك. أعتقد بأن الوضع سيكون أصعب (ضد ليفربول)، فهم أفضل على الصعيد البدني (من برشلونة)".

دي فرانشيسكو: "إنهما فريقان مختلفان تماماً، من الناحيتين التكتيكية والذهنية. ليفربول يعتمد بشكل أقل على تمرير الكرة، وأكثر على الكرات الطولية. لا يتوجب علينا الدفاع بشكل جيد وحسب، بل نحتاج إلى تسجيل ثلاثة أهداف. ندرك بأنه يتوجب علينا ألا نترك لهم المساحات في العمق، لكن إذا أردت تسجيل ثلاثة أهداف، لا يجب عليك البقاء في منطقتك. بالتالي، سنعطيهم دون شك الفرص من الهجمات المرتدة".

- خطر صلاح –

دي فرانشيسكو: "لن أوكل الفريق بأكمله لمراقبة صلاح. ندرك بأنه قوي جدا في الانطلاق العمودي (أي في العمق). يجب علينا أن نقرأ بعض الأوضاع بشكل أفضل لكن ليس في إمكاننا أن نراقبه بثلاثة لاعبين. آمل أيضا في ان يكون أدين دزيكو حاسماً كما كان الحال مع صلاح. بالقدرات التي يتمتع بها، بإمكانه القيام بذلك".



