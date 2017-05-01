ديربي مدريد ... هل حان وقت فك عقدة رونالدو في سانتياغو بيرنابيو؟

مازن الريس

وبقي مستوى رونالدو مع ريال مدريد هذا الموسم موضع جدل مستمر إثر غيابه عن التسجيل لفترات طويلة متقطعة، مثل عودته لهزّ الشباك في الدوري الإسباني أمام فالنسيا بعد فترة انقطاع دامت قرابة شهر ونصف منذ هدفه على ريال بيتيس في الثاني عشر من أذار/مارس الفائت.

عقدة أتلتيكو

ولم يسجل رونالدو أيّ هدف ضد أتلتيكو مدريد في آخر ثلاث مباريات على أرض ريال مدريد (مباراتان في الدوري وواحدة في الأبطال)، ويعود آخر هدف له في سانتياغو برنابيو أمام الروخيبلانكوس إلى مباراة بكأس إسبانيا 15 - 1 - 2015 (2-2)، كما أنّه سجل هدفاً وحيداً في أربع مواجهات ضد رجال سيميوني بدوري أبطال أوروبا كان في نهائي 2014 (د 120) ومن ركلة جزاء (4-1).

كيفية إيقاف رونالدو

عرف دفاع أتلتيكو مدريد جيداً ومن خلفه حارسه المتألق أوبلاك التعامل مع خطورة رونالدو، خاصة وأنّ غودين وسافيتش يحاولان قدر الإمكان الضغط عليه وعدم منحه المساحات التي يعشقها البرتغالي للتسديد.

ويعمل سيميوني كثيراً على توجيه لاعبيه لمنع رونالدو من تبادل الثنائيات، إضافة إلى الرقابة اللصيقة عليه ودراسة تحركاته جيداً عندما لا تكون الكرة معه.

في نهائي أبطال أوروبا الفائت تنقل رونالدو بين الجهتين اليمنى واليسرى لملعب أتلتيكو مدريد كثيراً ويتضح أنّ رونالدو لا يتمكن من تشكيل الخطورة على أوبلاك إلا في حال اندفاع أتلتيكو للأمام وهذا سيكون صعباً في لقاء الذهاب الثلاثاء.

ضغط الجمهور

يتحدثون كثيراً في مدريد عن ضغوط يعاني منها رونالدو (32 عاماً) من جماهير الفريق الملكي، وهذا لم يعد خفياً على أحد وسط مطالبة رونالدو نفسه بالتوقف عن الصفير له بعد لقاء بايرن ميونيخ في إياب ربع نهائي أبطال أوروبا.

بطولته المفضلة

يثق المؤمنون بنجمهم الأوحد رونالدو بقدرته الكبيرة على صنع الفارق ليلة الثلاثاء، خاصة وأنه دكّ شباك أتلتيكو بثلاثية في ذهاب الليغا هذا الموسم، إضافة لمعنوياته التي ارتفعت السبت بوصوله للهدف 367 كأفضل هداف في تاريخ البطولات الأوروبية الكبرى.

وكان ربع نهائي أبطال أوروبا الحدث الأهم بالنسبة لأفضل لاعب في العالم هذا الموسم خاصة وأنّه سجّل خمسة من أهداف ريال مدريد الستة ذهاباً وإياباً على بايرن (2-1 و4-2) وهو ما أعاده للواجهة كأحد أبرز نجوم الموسم الحالي، ليؤكد مجدداً علو كعبه في دوري الأبطال.

يراهن رونالدو على وصول العديد من لاعبي ريال مدريد إلى جاهزية عالية، مثل أسينسيو وإيسكو وخاميس، كما أنّ تطور ريال المحلوظ في الكرات الثابتة من شأنه أن يمهد له طريق الوصول إلى الشباك، وفك عقدة لازمته لأكثر من سنتين في البرنابيو.