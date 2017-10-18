دوري ابطال اوروبا: بايرن ميونيخ لتأكيد صحوته

بعد الهزيمة المذلة في الجولة السابقة على أرض باريس سان جيرمان الفرنسي، يأمل بايرن ميونيخ بتحقيق الفوز على سيلتك بقيادة مدربه الجديد-القديم هاينكس الذي استهل مشواره خلفا للإيطالي كارلو انشيلوتي بفوز كاسح السبت على فرايبورغ بخماسية نظيفة في المرحلة الثامنة من الدوري المحلي.

وكان السيناريو متناقضا تماما في الجولة السابقة من منافسات المجموعة الثانية بالنسبة لبايرن وضيف الأربعاء سلتيك بطل اسكتلندا الذي حقق فوزه الأول في دور المجموعات من أصل المباريات الـ17 الأخيرة التي خاضها على ملعبه، وجاء على حساب اندرلخت البلجيكي 3-صفر.