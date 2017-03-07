دوري ابطال اوروبا: بايرن يلتهم ارسنال المنهار

بعد الطرد والتعديل أخفق آرسنال بالعودة إلى اللقاء لا بل انهار كليا على نحو لا يصدق فتشرعت الشباك وتمخطر لاعبو أنشيلوتي كما حلا لهم إنما كالأسود فنهشوا شباك المدفعجية المرة تلو الأخرى.

فبعد هدف اريين روبن الثاني للبافاري، باتت طريق شباك ارسنال متاحة لمن شاء، فدوّن دوغلاس كوستا الثالث (الفيديو الرئيسي) وتلاه ارتورو فيدال بثنائية لتتكرر نتيجة الذهاب 5-1 وفي المجموع 10-2!

الهدف الرابع

الهدف الخامس