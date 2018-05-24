دوري ابطال اوروبا: اختيار اسطنبول لاحتضان نهائي 2020

وسبق لملعب اسطنبول الاولمبي الذي يتسع لـ 76 الف متفرج، ان احتضن نهائي نسخة 2005 الذي صنف من الأروع في تاريخ المسابقة حيث فاز ليفربول الانكليزي بركلات الترجيح على ميلان الايطالي بعد ان أنهى الشوط الأول متخلفا بثلاثية نظيفة.

ويقام نهائي المسابقة لعام 2018 السبت في كييف بين ليفربول نفسه وريال مدريد الاسباني حامل اللقب في الموسمين الاخيرين.

وتستضيف مدينة غدانسك البولندية نهائي مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) لعام 2020.

وسبق أن وقع الخيار على مدريد لاستضافة نهائي دوري الأبطال لعام 2019، على أن تحتضن باكو نهائي "يوروبا ليغ".

واختيرت مدينة بورتو البرتغالية لتكون مسرحا لمباراة الكأس السوبر بين بطل دوري الابطال وبطل "يوروبا ليغ" في 2020، في حين تقام مباراتا 2018 في تالين (استونيا) و2019 في اسطنبول.