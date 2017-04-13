دوري ابطال اوروبا: أنشيلوتي واثق من حظوظ بايرن ميونيخ

وتقدم الفريق البافاري في الشوط الاول بهدف للدولي التشيلي ارتورو فيدال، لكن النادي الملكي رد في الثاني بثنائية لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو رفع بها رصيده الى 100 هدف في المسابقات القارية وعزز حظوظه في بلوغ دور الاربعة عندما يلتقيان ايابا الثلاثاء المقبل في مدريد.

وسنحت فرصة لبايرن ميونيخ للتقدم بثنائية نظيفة عندما احتسبت له ركلة جزاء أواخر الشوط الاول بيد ان فيدال سددها فوق الخشبات الثلاث.

وأكمل لاعبو انشيلوتي المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد الدولي الاسباني خافي مارتينيز، وسجل ريال مدريد هدفا عبر قائده سيرجيو راموس ألغي بداعي التسلل، كما أهدر فرصا تألق الحارس مانويل نوير في التصدي لها.

وقال المدرب السابق لريال مدريد ان الالمان ما زالوا يملكون فرصة المنافسة على بطاقة التأهل في مباراة الاياب، وقال: "ليست لدينا فرصة كبيرة ولكننا لا نزال نملك حظوظنا، لا زلنا على قيد الحياة".

أضاف "كان في امكانهم حسم المباراة بتسجيل هدف اضافي لكنهم لم يتمكنوا من ذلك"، مشيرا الى "اننا سيطرنا على مجريات المباراة في الشوط الاول، ولكننا فقدنا فعاليتنا في الشوط الثاني".

وتابع: "صعبنا الامور على أنفسنا عندما تراجعنا الى الخلف، ولكن لا زالت حظوظنا قائمة".

واعرب انشيلوتي عن امله في تعافي الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي والمدافع ماتس هوملز بعد غيابهما عن مباراة الذهاب بسبب الاصابة.

ويمني بايرن ميونيخ النفس بالتتويج بلقب دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى منذ 2013 وثلاثيته التاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري الابطال) مع يوب هاينكيس، ومن أجل ذلك تعاقد مع انشيلوتي بعد فشل سلفه الاسباني جوسيب غوارديولا.

واعتبر قائد بايرن ميونيخ فيليب لام ان طرد مارتينيز كان نقطة التحول في المباراة، فيما اعرب نوير عن ثقته في قدرة فريقه على حجز بطاقته الى دور الاربعة للمرة السادسة على التوالي.

وقال: "أعتقد انه لا يزال في امكاننا التأهل. كنا الفريق الافضل في الشوط الاول وكان في امكاننا التقدم بهدفين او ثلاثة اهداف نظيفة".