دوري أبطال أوروبا: يوفنتوس والتاريخ يقفان في وجه موناكو

وقطع فريق المدرب ماسيميليانو أليغري أكثر من نصف التاريخ نحو النهائي عندما أسقط موناكو في معقله "لويس الثاني" بالفوز عليه 2-صفر بفضل ثنائية الأرجنتيني غونزالو هيغواين.

وسيكون موناكو بحاجة إلى شبه معجزة من أجل تعويض خسارة الذهاب وبلوغ النهائي للمرة الثانية بعد عام 2004 (خسر أمام بورتو البرتغالي صفر-3)، لاسيما أن يوفنتوس لم يتلق سوى هدفين في جميع المباريات التي خاضها في المسابقة القارية هذا الموسم.

ويبدو أنّ موناكو نفسه مدرك لصعوبة المهمة التي تنتظره، واستناداً إلى ذلك حدد مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم أولوياته بإشراكه تشكيلة أساسية في المباراة التي فاز بها نادي الإمارة خارج ملعبه على نانسي 3-صفر السبت في الدوري المحلي، ما جعله على بعد فوز واحد من أصل ثلاث مباريات متبقية له من إحراز اللقب.

وخلافاً لموناكو، لعب يوفنتوس، المرشح لمواجهة ريال مدريد في النهائي (فاز الأخير ذهاباً على جاره أتلتيكو 3-صفر) ومحاولة تكرار سيناريو 1985 و1996 حين توج بلقبيه على حساب ليفربول الإنكليزي وأياكس أمستردام على التوالي، بتشكيلة احتياطية ضد جاره تورينو يوم السبت رغم أن فوزه بالمباراة كان سيضمن له اللقب "منطقياً"، وكاد أن يدفع الثمن لولا هيغواين الذي نزل احتياطياً في الشوط الثاني وأدرك له التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع.

ورغم الإحصائيات وسجل يوفنتوس في المسابقة هذا الموسم، شدّد جارديم على ضرورة "مواصلة الإيمان، الأمر الأفضل هو مواصلة الإيمان بأن الأمر ممكن حتى وإن كانت فرصنا لا تتجاوز الخمسة بالمئة".

ومن المؤكد أنّ كل شيء ممكن في كرة القدم، لاسيما إذا كنت تملك فريقاً مثل موناكو الذي سجل 149 هدفاً في 59 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم، بينها 98 في الدوري المحلي، بفضل جهود المهاجم الشاب كيليان مبابي والهداف الكولومبي راداميل فالكاو.

كما أن موناكو فريق يلعب دون عقد أو حسابات، لأن بلوغه دور نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2004 يعتبر إنجازاً بحد ذاته لنادي الإمارة.

وشدد ظهير يوفنتوس البرازيلي أليكس ساندرو على ضرورة أن يقدم فريقه اداء أفضل من ذلك الذي ظهر به ضد تورينو يوم السبت: "رغم أن نقطة أفضل من لا شيء"، مضيفاً "هذه المجموعة مركزة تماماً، ندرك أنه باستطاعتنا الفوز بكل شيء هذا الموسم، نريد القيام بعملنا والتحسن من مباراة إلى أخرى".