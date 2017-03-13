دوري أبطال أوروبا: يوفنتوس مرشح فوق العادة لاجتياز بورتو



وفاز يوفنتوس ذهاباً 2-صفر خارج ملعبه، ويبدو مرشحاً طبيعياً بلغة الأرقام لبلوغ الدور ربع النهائي والسعي لإحراز اللقب القاري الأبرز للمرة الأولى بعد غياب 21 عاماً، عندما أحرز اللقب للمرة الثانية في تاريخه على حساب أياكس الهولندي (المرة الأولى عام 1985).



وتبدو أفضلية نادي "السيدة العجوز" شبه قاطعة أمام بورتو، إذ أن لا بديل للأخير من الفوز للتأهل إلى ربع نهائي البطولة التي أحرزها للمرة الأخيرة عام 2004. إلا أنّ يوفنتوس لم يخسر على ملعبه منذ آب/أغسطس 2015، ولم يخسر في دوري الأبطال هذا الموسم.



وتخطى يوفنتوس الذي حل وصيفاً في أوروبا ست مرات آخرها عام 2015، دور المجموعات في البطولة بأربع انتصارات وتعادلين، ثم حقق الفوز الخامس ذهاباً على بورتو.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه روما، ويبدو في طريقه للاحتفاظ باللقب.

ويصارع فريق المدرب ماسيميليانو أليغري على ثلاث جبهات، إذ بلغ أيضاً نصف نهائي كأس إيطاليا وتغلب ذهاباً على نابولي 3-1.



من جانبه، يقدم بورتو عروضا جيدة ويحقق نتائج جيدة في البطولة البرتغالية التي يتصدرها، ولم يخسر إلا مرة واحدة في المرحلة الثالثة أمام مضيفه سبورتينغ لشبونة (1-2).