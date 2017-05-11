دوري أبطال أوروبا: وابل من الشتائم بين توريس وكريستيانو رونالدو!

فراس بن أحمد

وتطرقت الصحف الإسبانية لواقعة "الشتائم" التي دارت بحضورٍ ومتابعةٍ من الحكم التركي كونيت شاكير الذي لم يحرك ساكناً ولم يتخذ قراراً ردعياً في حق اللاعبين.

وفي آخر دقائق الشوط الأول، وبينما كان الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس يتلقى في الإسعافات بعد أن اصطدم بمهاجم أتلتيكو مدريد فيرناندو توريس دخل كريستيانو في سجال كلامي حاد مع توريس الذي بدا عصبياً ومتشنجاً بينما كان رونالدو ضاحكاً ساخراً.

ويبدو أن الإحباط الذ خلفه هدف إيسكو في الدقيقة 42 من المواجهة، أثار موجة من الغضب في صفوف كتيبة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بعد أن كانوا على بعد هدف من تعديل الكفة وإعادة الرهان لنقطة البداية.

توريس مخاطباً كريستيانو: "أنت مهرج!"

ويذكر أن أتلتيكو كان متقدماً على ريال مدريد بهدفين لصفر بعد أن سجل ساؤول نيغيز الهدف الأول في الدقيقة 12 وأضاف الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 16 من ركلة جزاء وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بتفوق الفريق الملكي بثلاثية سجلها كريستيانو رونالدو.

وتطرقت وسائل إعلام إسبانية لهذه الواقعة محللة ما دار بين اللاعبين، ففي البداية قال توريس لكريستيانو، الذي بدا غير راض بما فعله توريس للحارس نافاس، ما هو الخطأ الذي اقترفته؟ ثم قام مهاجم أتلتيكو بدفع كريستيانو.

كريستيانو مخاطباً توريس: ""أيها السخيف، عد لبيتك"!.

وأضاف توريس، الذي كان في حالة هيستيرية، قائلاً لكريستيانو، "أنت مهرج!" كما شتم الـ"نينو" والدة اللاعب البرتغالي.

وقابل كريستيانو شتائم توريس بالضحك مستهزئاً بما يقوله مهاجم أتلتيكو، قائلاً: "أيها السخيف، عد لبيتك"!.

وتأهل ريال مدريد للمباراة الختامية في مسابقة دوري أبطال أوروبا لمواجهة يوفنتوس الإيطالي في ملعب كارديف رغم هزيمته (1-2) في أرض أتلتيكو.