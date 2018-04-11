دوري أبطال أوروبا: ملخص مباراة بايرن ميونيخ وإشبيلية

تأهل بايرن ميونيخ إلى نصف النهائي رغم تعادله سلبا مع ضيفه إشبيلية ليستفيد من فوزه في الأندلس بهدفين لواحد.

وضيع بايرن ميويخ العديد من المحاولات الواضحة للتسجيل في الشوط الأول، أبرزها التي أتيحت لفرانك ريبيري وانتهت بتدخل حارس مرمى إشبيلية، وواصل الفريق البافاري بحثه عن هدف الفوز لكن أغلب المحاولات لم يكتب لها النجاح لينتهي اللقاء بتعادل منح التأهل للبايرن.

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