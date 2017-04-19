دوري أبطال أوروبا: مبابي ...الفتى الذي سرق الأضواء

وسجل النجم الشاب هدفاً من 3 سجلها فريق الإمارة الفرنسي حين كرر فوزه على بوروسيا دورتموند الألماني 3-1 في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الانتصار ذهاباً 3-2.

وبات مبابي أصغر لاعب يسجل 5 أهداف في تاريخ أبطال أوروبا.

وهو أول لاعب يسجل في كل من أول أربع مباريات إقصائية في دوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي 16 هدفاً في آخر 16 مباراة مع موناكو في جميع المسابقات.