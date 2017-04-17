دوري أبطال أوروبا - مانويل نوير "جدار" بايرن ميونيخ

وإذا كانت آمال الفريق البافاري الخاسر ذهاباً أمام ضيفه 1-2 لا تزال قائمة في مباراة الإياب الثلاثاء، فالفضل يعود لحارسه العملاق الذي قدم مباراة استثنائية على ملعب "أليانز أرينا".

وسيتعين على نوير أن يقف الثلاثاء في مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، في وجه مهاجمي النادي الملكي إذا كان بايرن يمني النفس بقلب الطاولة على مضيفه وبلوغ دور الأربعة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداولاً واسعاً لشريط فيديو يظهر نوير وهو يبعد بقبضته تسديدة للبرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة الذهاب الأربعاء الماضي، والأكيد أن هذه التصدي سيبقى علامة فارقة في تاريخ أفضل التصديات في كرة القدم.

إلا أنها لم تكن وحيدة: فخلال المباراة، تصدى نوير (31 عاماً) للكرة بشكل ناجح عشر مرات.

وبعد مباراة الذهاب، أقر قائد الفريق البافاري فيليب لام بأن "مانو (نوير) أبقانا بالتأكيد في المباراة"، مضيفاً "في الواقع، لقد أبقانا على الطريق المؤدي إلى الدور قبل النهائي".

من جهته، قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن "الجميع يعرف أنه أفضل حارس مرمى في العالم".

ومن بين أبرز إشادات الثناء الكثيرة التي حظي بها نوير، كانت تصريح رونالدو أفضل لاعب في العالم 4 مرات آخرها العام الماضي، والذي سجل ثنائية الفوز في مرمى الحارس الذي أحرز كأس العالم مع منتخب بلاده عام 2014.

وقال رونالدو "قدم مانويل نوير مباراة كبيرة. لو لم يكن في أفضل أيامه، لسجلنا المزيد من الأهداف".