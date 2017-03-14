دوري أبطال أوروبا - ليستر يكتب التاريخ ويبلغ ربع النهائي

وكان إشبيلية فاز ذهاباً 2-1، ليفوز ليستر 3-2 في مجموع المباراتين.

وسجل الجمايكي ويس مورغان (27) ومارك ألبرايتون (54) ثنائية ليستر الذي بلغ ربع النهائي للمرة الأولى في مشاركته الأولى في المسابقة الأوروبية العريقة.

تفاصيل المواجهة

احتفظ مدرب ليستر سيتي كريغ شكسبير بنفس العناصر التي شاركت في المباراتين اللتين أشرف فيهما على الفريق بعد إقالة الإيطالي كلاوديو رانييري.

وأقيل رانييري عقب الخسارة أمام اشبيلية 1-2 بالذات في مباراة الذهاب، بعد أن قاده إلى إحراز بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل، فإن الأرجنتيني خورخي سامباولي أجرى ثمانية تغييرات على التشكيلة التي تعادلت مع ليغانيس 1-1 السبت في الدوري الإسباني، حيث أراح فيها معظم لاعبيه الأساسيين للمواجهة الأوروبية.

وانتفض ليستر بقيادة شكسبير فتغلب على ليفربول وهال سيتي بنتيجة واحدة 3-1 وابتعد مؤقتاً عن مراكز الهبوط إلى الدرجة الأولى.

وكان ليستر أعلن قبل يومين إبقاء شكسبير حتى نهاية الموسم.

بدأ ليستر المباراة مهاجماً سعياً إلى التسجيل معولاً على الهدف الذي سجله خارج ملعبه في مباراة الذهاب، فحقق المطلوب في الدقيقة 27 عبر الجامايكي مورغان الذي تابع كرة من مسافة قريبة إثر تمريرة من الجهة اليسرى من الجزائري رياض محرز.

تراجع لاعبو ليستر إلى منطقتهم للدفاع عن النتيجة، وحاول إشبيلية في المقابل التحكم بالمجريات لكن من دون فرص جدية على المرمى.

بدأ إشبيلية الشوط الثاني كما أنهى الأول وكاد يدرك التعادل عبر سيرخيو إسكوديرو الذي سدد كرة قوية ارتدت من العارضة (53).

لكن ليستر وجه ضربة قاسية لضيفه بعد ثوان قليلة حين أضاف الهدف الثاني بكرة سددها مارك ألبرايتون من داخل المنطقة من دون أي رقابة استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس سيرخيو ريكو.

بقي إشبيلية عاجزاً عن اختراق منطقة ليستر، وما زاد وضعه سوءاً تلقي لاعب الوسط الفرنسي سمير نصري انذاراً ثانياً إثر احتكاك بالمهاجم الإنكليزي جيمي فاردي فكان نصيبه الطرد في الدقيقة 73، تاركاً رفاقه في وضع صعب للتعويض.

وحصل الفريق الإسباني على فرصة ذهبية لفرض شوطين إضافيين على الأقل في الدقيقة 80 لكن الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل تألق في صد ركلة جزاء نفذها الفرنسي ستيفن نزونزي.

وتقام قرعة ربع النهائي الجمعة المقبل. وتقام مباريات الذهاب في 11 و12 ونيسان/أبريل والإياب في 18 و19 منه. ويقام نصف النهائي في أيار/مايو المقبل والنهائي في 3 حزيران/يونيو في كارديف.