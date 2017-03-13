دوري أبطال أوروبا: ليستر لإنقاذ موسمه من بوابة إشبيليه

يسعى ليستر سيتي لإنقاذ موسمه الذي يحتل فيه المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز، على بعد ثلاث نقاط فقط من أول الهابطين الى الدرجة الأولى عندما يستضيف اشبيليه في إياب دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخسر ليستر ذهابا امام اشبيلية 1-2، الا ان الهدف الذي سجله مهاجمه جايمي فاردي أبقى على حظوظ النادي في أولى مشاركاته بدوري الأبطال، بعدما أحرز الموسم الماضي بشكل مفاجئ لقب الدوري الإنكليزي للمرة الأولى.

ويخوض ليستر مباراة الثلاثاء بعد يومين من إعلانه إبقاء مدربه كريغ شيكسبير حتى نهاية الموسم، بعد تسلمه المسؤولية الشهر الماضي خلفا للإيطالي كلاوديو رانييري الذي أقيل بسبب سوء النتائج.

ونجح شكسبير في الاختبارين الأولين اذ قاد ليستر للفوز على ليفربول وهال سيتي في الدوري الانكليزي بالنتيجة نفسها (3-1).

وأقام ليستر معسكرا استعداديا لمباراة الاياب في دبي، قال على إثره مدافعه الأيسر النمسوي كريستيان فوكس انه كان استراحة مطلوبة.

أضاف "كان الوقت ضاغطا في الأسبوعين الاخيرين. كان من المفيد الذهاب الى هناك والعمل بروح الفريق. الفوز في مباراتين كان أفضل علاج لروح الفريق"، في اشارة للفوزين في مرحلة ما بعد رانييري.

ويعول مالكو ليستر التايلانديون على شكسبير الذي عمل سابقا كمساعد لرانييري، أملا في اطالة عمر المغامرة الاوروبية، وهي الوحيدة المتبقية له هذا الموسم لتحقيق أي نتيجة تذكر.

وقال نائب رئيس النادي اياوات سريفادهانابراهبا "كنا نعرف دائما ان الفريق سيكون في أيد أمينة عندما طلبنا منه تولي المهمة".

واضاف "كان الجواب ايجابيا وتأملنا بأن يحمل معه التغيير فأظهر فعلا مؤهلات كبيرة في القيادة وحقق نتيجتين مهمتين، فطلبن منه ان يستمر في منصبه ونحن سعداء لأنه قبل واستجاب لطلبنا".

الا ان اشبيليه الذي أحرز لقب كأس الاتحاد الأوروبي (2006 و2007)، المسابقة التي تم استبدالها منذ موسم 2009-2010 بالدوري الأوروبي "يوروبا ليغ". وأحرز اشبيليه أيضا مسابقة الدوري الاوروبي في المواسم الثلاثة الماضية (2014، 2015، 2016).

الا ان النادي الاسباني اكتفى في مباراتيه الاخيرتين في الدوري المحلي بالتعادل 1-1 مع ديبورتيفو الافيس العاشر وليغانيس السابع عشر، ويحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني بفارق خمس نقاط عن المتصدر ريال مدريد وثلاث نقاط عن برشلونة الثاني.