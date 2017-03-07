دوري أبطال أوروبا: كوسييلني يصفع ارسنال مرتين

كان آرسنال يمني النفس بتعزيز التقدم أمام بايرن ميونيخ في الشوط الثاني من لقاء الإياب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إلا أن الرياح جرت معاكسة بقرار فرنسي أساء الحكم مرتين.

فبعد أن عرقل كوسييلني المهاجم البافاري ليفا في المنطقة مانحاً الضيوف ركلة جزاء بقرار من سيد الساحة تابع المدافع الفرنسي اعتراضاته العالية الحدة فكان نصيبه الطرد المباشر موجهاً صفعة النقص العددي بعد ركلة الجزاء.

فرصة ألمانية لم يجد البولندي ليفا صعوبة في تعديل النتيجة عبرها 1-1.