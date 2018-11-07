وسجل سانتي مينا (14 و42) وكارلوس سولير (56) أهداف فالنسيا، والعاجي روجيه أساليه (37) هدف يونغ بويز.

وكانت الجولة الثالثة انتهت بتعادل الفريقين 1-1 في مدينة برن السويسرية. ورفع فالنسيا رصيده الى 5 نقاط نقلته مؤقتا الى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي، فيما وقف رصيد الخاسر عن نقطة واحدة.

على ملعب ميستايا، بدأ فالنسيا اللقاء بقوة، وسجل مهاجمه البرازيلي رودريغو هدفا ألغي بداعي التسلل مع نهاية الدقيقة الرابعة، لكنه كسر مصيدة التسلل وارسل كرة بينية قريبة من المرمى الى سولير الذي تابعها فأصاب أسفل القاسم الأيمن لترتد الى مينا الذي أعادها بسهولة في الشباك مفتتحا التسجيل لأصحاب الأرض (14).

وأدرك يونغ بويز التعادل بعد احتكاك في وسط الملعب بين العاجي سيكو سانوغو وسولير الذي اعتقد أن الحكم الروماني استيفان كوفاكش سيعلن عن خطأ، لكن الأخير أمر بمتابعة اللعب فوصلت الكرة الى كريستيان فاسناخت الذي مررها بإتقان الى أساليه فسددها بيمناه في الشباك على يمين الحارس نيتو (37).

وقطع مينا على الضيوف الفرحة بالتعادل بعد أربع دقائق فقط بعدما وضع قدمه في طريق كرة أرسلها سولير باتجاه المرمى فاستقرت في الشباك (42).

وفوت الكاميروني مومي نيكولاس نغامالو على الفور فرصة غنية للمعادلة من جديد والعودة بالمباراة الى نقطة الصفر، عندما تابع باستعجال من انفراد تام كرة مناسبة من أساليه فذهبت عالية الى المدرجات (44).

وفي الشوط الثاني، كاد الفريق الزائر يعادل بعد عرضية من كيفن مبابو على رأس الفرنسي غييوم هوارو الذي تابعها قوية انحرفت قليلا عن الخشبات في الجهة اليمنى (49)، وعزز سولير تقدم صاحب الأرض بالهدف الثالث بعدما مرر له رودريغو كرة في الجهة اليمنى فتخطى مدافعين اثنين وسار بالكرة حتى أصبح على مسافة مناسبة واطلقها منحرفة استقرت في اسفل الزاوية اليمنى لمرمى دافيد فون بالموس (56).

وفي الدقيقة 77، طرد سانوغو لانقضاضه بعنف على قدمي الفرنسي فرانسيس كوكيلان، وأنقذ فون بالموس مرماه من هدف رابع في الوقت بدل الضائع (90+4).

