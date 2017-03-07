دوري أبطال أوروبا: طفح كيل جماهير ارسنال - فينغر غير مرغوب به

في مستهل لقاء ارسنال وبايرن ميونيخ في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لم تتوان جماهير الفريق الإنكليزي عن التعبير عن جام غضبها من نتائج الفريق وتحديداً من مدربه التاريخي آرسين فينغر.

جماهير استاد الإمارات رفعت اللافتات المنددة ورمت بالمقذوفات الورقية ولسان حالها "فينغر ارحل" الأمر الذي أخر انطلاق المباراة قليلا لرفع المقذوفات من أرض الميدان..

وفي إحدى اللافتات الكبيرة كتب: " كرة القدم لا تساوي شيئاً من دون المشجعين"، وكأنهم يقولون لفينغر إن رأي الجماهير يجب أن يسمع ويسود.