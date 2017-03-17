دوري أبطال أوروبا: صدامات كبيرة بين بايرن - ريال ويوفنتوس - برشلونة

وفي مواجهتين كلاسيكيتين من العيار الثقيل، يلتقي بايرن ميونيخ الألماني مع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، ويوفنتوس الإيطالي مع برشلونة الإسباني.

أما المواجهتان الأخريان في هذا الدور فتجمعان أتلتيكو مدريد الإسباني وصيف البطولة مرتين في السنوات الثلاث الأخيرة مع ليستر سيتي الانكليزي مفاجأة الموسم الحالي، وبوروسيا دورتموند الألماني مع موناكو الفرنسي.

بالنسبة إلى المواجهة الأولى، التقى العملاقان الألماني والإسباني 10 مرات في الأدوار الاقصائية وتبادلا الفوز خمس مرات لكل منهما.

والتقى الفريقان في مباراة ودية في مطلع الموسم الحالي في ولاية نيوجيرزي الأميركية وفاز ريال بهدف وحيد سجله البرازيلي دانيلو.

مواجهة المعلم وتلميذه

يذكر أن مدرب بايرن ميونيخ الحالي الايطالي كارلو أنشيلوتي سبق أن أشرف على تدريب الفريق الملكي وقاده إلى اللقب القاري عام 2014. وللمفارقة، فان مدرب ريال الحالي الفرنسي زين الدين زيدان كان مساعداً لأنشيلوتي بالذات خلال فترة تدريبه النادي الملكي قبل أن يتسلم المهمة خلفاً للإسباني رافايل بينيتز في القسم الأول من الموسم الماضي وينجح في قيادة الفريق إلى احراز اللقب بفوزه على جاره اتلتيكو مدريد بركلات الترجيح.

إعادة نهائي 2015

تعد مباراة يوفنتوس وبرشلونة ثأرية بما أنها ستكون اعادة لنهائي هذه المسابقة عام 2015 عندما خرج الفريق الكاتالوني فائزاً 3-1.

موقعة بين المواهب الشابة

وتتميز مواجهة بوروسيا دورتموند وموناكو بعنصر الشباب في صفوف الفريقين حيث يضم الأول الفرنسي عثمان ديمبيلي والأميركي كريستيان بوليسيتش بالاضافة إلى الهداف الخطير الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ، في حين يضم فريق الامارة الشاب الصاعد كيليان مبابيه صاحب 11 هدفاً في آخر 11 مباراة له بالاضافة إلى الجناح البرتغالي برناردو سيلفا والظهير البرازيلي فابينيو والهداف المحنك الكولومبي رداميل فالكاو.

لقاء الخبرة والطموح

وسيكون أتلتيكو مدريد مرشحاً لتخطي ليستر سيتي لفارق الخبرة على الصعيد القاري، لكن الفريق الانكليزي الوحيد الباقي في هذا المسابقة من بلاده، سبق له أن ضرب عرض الحائط بالتوقعات وأبرز دليل على ذلك احرازه لقب الدوري الانكليزي الممتاز الموسم الماضي متفوقاً على الكبار.