دوري أبطال أوروبا: سيميوني يخشى ريال مدريد

وقال الأرجنتيني سيميوني في مؤتمر صحافي الإثنين: "أتوقع أن يدخل الخصم المباراة بشكل جيد، كما يقوم بذلك عادة على ملعبه (...) سيحاولون أن يزعجونا لاسيما في بداية المباراة مع الضغط المكثف".

أضاف: "علينا أن نحافظ على صلابتنا وجر اللقاء إلى مكان يناسبنا".

ويلتقي الفريقان الثلاثاء على ملعب حامل اللقب ريال "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية، وبات النادي الملكي يشكل عقدة لأتلتيكو في المسابقة القارية خلال الأعوام الماضية، إذ أحرز اللقب على حسابه مرتين في نهائي 2016 و2014، وأقصاه من ربع نهائي 2015.

واعتبر سيميوني أنّه "في كل مباراة، الفترة التحضيرية تدفعني إلى الانعزال عن كلّ شيء، مع توتر طبيعي في مواجهة المسؤولية التي نحملها حيال المشجعين والنادي، هذا يتصاعد وأشعر به".

ونوه سيميوني بالعمل الذي يقوم به الفرنسي زين الدين زيدان على رأس الجهاز الفني لريال، معتبراً أنّه "أعاد التوازن إلى نفسية اللاعبين، وشكل فريقاً كبيراً ونجح في إيصاله إلى مستواه الراهن، وهو مستوى جيد جداً".

أضاف: "كما أظهرت مواجهاتنا السابقة، المباريات في مواجهة الفرق الكبيرة تفرض دائماً صعوبات، ومباراة الغد تجمع فريقين كبيرين".