دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يسعى لفك عقدة البارسا

ويأمل المضيف في قطع شوط كبير لفك عقدة الفريق الكتالوني، حيث التقى معه مرتين في الدور ربع النهائي وكان التأهل من نصيب برشلونة.

ففي موسم 2012-2013 خرج باريس سان جيرمان دون أن يخسر أمام برشلونة (2-2 ذهاباً في باريس و1-1 اياب في برشلونة، وتأهل الأخير لتسجيله أكثر خارج قواعده)، ثم خسر ذهاباً واياباً موسم 2014-2015 (1-3 في باريس و2-صفر في برشلونة).

والتقى الفريقان في دور المجموعات في الموسم ذاته، وفاز الفريق الباريسي 3-2 على أرضه وخسر 1-3 في كامب نو.

ويسود تفاؤل كبير المعسكر الباريسي عقب البداية القوية في العام الحالي حيث حقق النادي 10 انتصارات وتعادل مرة واحدة في مبارياته الـ11 الأخيرة في مختلف المسابقات.

وقال لاعب الوسط الايطالي ماركو فيراتي الجمعة عقب الفوز الثمين والكبير على المضيف بوردو 3-صفر: "لدينا ثقة في مؤهلاتنا وهذه المباراة جاءت في الوقت المناسب بالنسبة لنا. لو جاءت في بداية الموسم لكنت أكثر قلقاً، ولكن كل شيء تغير" في اشارة إلى البداية الصعبة للنادي والتي أبعدته عن صدارة الدوري لصالح نيس ومن بعده موناكو.

ويحتل باريس سان جيرمان حالياً المركز الثاني في الدوري الذي يحمل لقبه في الأعوام الأربعة الأخيرة، بفارق 3 نقاط خلف موناكو المتصدر.

ويخوض باريس سان جيرمان المباراة في غياب لاعب وسط الدولي الايطالي تياغو موتا الذي دافع عن ألوان برشلونة سابقاً ، وذلك بسبب الايقاف، لكن ايمري يملك الأسلحة اللازمة لتعويض غيابه في مقدمتها الدولي الواعد ادريان رابيو، اضافة إلى الأرجنتيني أنخل دي ماريا والوافد الجديد الألماني يوليان دراكسلر، إلى جانب تألق مهاجمه الدولي الأوغورياني ادينسون كافاني الذي سجل 25 هدفاً في الدوري هذا الموسم.

ولن يكون برشلونة لقمة سائغة أمام الباريسيين على الرغم من تذبذب مستوى النادي نسبياً هذا الموسم، لكنه بدوره عاد بقوة وحجز بطاقته إلى المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية للعام الرابع على التوالي وعلى حساب أتلتيكو مدريد العنيد، ثم سحق مضيفه ومنافسه المستقبلي في النهائي ألافيس بنصف دزينة من الأهداف في الدوري.

وخسر برشلونة مرة واحدة فقط في مبارياته الـ22 الأخيرة، لكنه تلقى ضربة موجعة السبت باصابة مدافعه الأيمن اليكس فيدال في كاحله وسيبتعد عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

ويغيب أيضاً لاعب وسطه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو بسبب اصابة في الفخذ، لكن صفوفه تشهد عودة القائد جيرار بيكيه والبرازيلي رافينيا الذي سيضطر إلى وضع قناع وقائي بعد تعافيه من كسر في الأنف.

ويعول برشلونة الذي لا يزال ينافس على الجبهات الثلاث (الدوري والكأس المحليان ومسابقة دوري أبطال أوروبا) على الثلاثي الهجومي الضارب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والأوروغوياني لويس سواريز.

وتحفل المباراة بمواجهة "الأصدقاء" الأميركيين الجنوبيين: ميسي ومواطنه دي ماريا، نيمار ومواطنيه تياغو سيلفا وماكسويل وماركينيوس ولوكاس، سواريز ومواطنه كافاني وكلاهما يتصدر لائحة الهدافين (18 هدفاً للأول في الليغا، و25 للثاني في الدوري الفرنسي).

-مواجهة متكافئة بين بنفيكا ودورتموند -

ويلعب غداً أيضاً بنفيكا البرتغالي بطل عامي 1961 و1962 مع بوروسيا دورتموند بطل 1997 في مواجهة متكافئة نسبياً.

ويعول بنفيكا على عاملي الأرض والجمهور لحسم المواجهة الأولى على ملعب النور في لشبونة، واستغلال المعنويات المهزوزة للاعبي الذي تعرضوا لخسارة قاسية أمام دارمشتات صاحب المركز الأخير في الدوري 1-2.

بيد أن الفريق الألماني أبلى البلاء الحسن في المسابقة القارية وتصدر مجموعته أمام ريال مدريد حامل اللقب وبالتالي لن يكون صيداً سهلاً لبنفيكا متصدر الدوري في بلاده والذي يدخل المباراة بعد فوزه الكبير على ضيفه اروكا 3-صفر.

وتقام مباراتا الإياب في 8 آذار/مارس المقبل في "كامب نو" و"سيغنال ايدونا بارك" توالياً.