دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يحتفل بين حشد غفير من مشجعيه

وأحرز ريال اللقب بفوزه على ليفربول الانكليزي 3-1 السبت في المباراة النهائية في كييف.

وأقلت حافلة مكشوفة لاعبي ريال وأفراد الجهاز الفني في شوارع العاصمة حيث حملوا كأس البطولة ولوّحوا بأيديهم إلى المشجعين. وكتب على الحافلة البيضاء "كامبيونيس 13"، أي أبطال للمرة الثالثة عشرة.

وقال الطالب إيفان غونزاليز (23 عاماً) أحد مشجعي الفريق الذي ارتدى قميص البرتغالي كريستيانو رونالدو ولف حول عنقه وشاح الفريق "كان علي أن أكون هنا لأحتفل باللقب معهم".

وسارت الحافلة نحو استاد "سانتياغو برنابيو" الخاص بريال حيث سيشهد احتفالاً يتخلله إطلاق الألعاب النارية.

وكان مدافع الفريق سيرخيو راموس قال مازحاً لدى استقبال الفريق في مقر الحكومة الإقليمية في مدريد أنّ الفوز بدوري أبطال أوروبا: "أصبح أمراً روتينياً".

وتابع: "أعتقد أنّ هذا هو مفتاح النجاح، إضافة إلى وجود مدرب رائع".

من جهته، أرسل رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي المشجع لريال، رسالة تهنئة بالنصر إلى رئيس النادي فلورنتينو بيريز، معتبراً أنّ النادي أكد "ريادته القارية". وتابع: "أشكركم على هذه العرض الرياضي الذي ملأ كل محبي الرياضة بالعواطف والفخر، وأيضاً حمل اسم إسبانيا إلى أعلى المستويات في الرياضة العالمية".